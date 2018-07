El comercio avilesino perdió setecientos puestos de trabajo en la última década La recuperación económica no acaba de llegar a las tiendas a causa de los bajos salarios y las nuevas formas de compra RUTH ARIAS AVILÉS. Lunes, 30 julio 2018, 02:56

«Hubo unos años en los que se notó una mejoría, pero ahora parece que el consumo ha bajado otra vez», asegura Mariano Noriega, responsable de la juguetería Eureka Kids de la calle Doctor Graíño. Su establecimiento cumple seis años y hoy cuelga un cartel que reza 'Se traspasa'. «Avilés lo veo muy parado, y también es que hay menos niños y se vende más por internet», explica.

En los últimos años los cierres, traspasos y aperturas han sido continuas en la ciudad, que ha visto una transformación de sus zonas comerciales con la desaparición de negocios históricos y la aparición de nuevas tiendas, en muchos casos efímeras y en otros no tanto. El caso de Noriega es común a muchos comerciantes, que no acaban de notar el despegue económico del país.

La propia ministra de Economía, Nadia Calviño, decía hace unos días que el Gobierno debía «encontrar la forma de que el crecimiento llegue a todos los ciudadanos». Porque aún no ha llegado a los bolsillos de una importante parte de la sociedad. «El consumo está ralentizado», reconoce José Antonio Álvarez, gerente de la Unión de Comerciantes. Pero ese no es el único problema para que una gran parte del pequeño comercio viva en una situación complicada desde que estalló la burbuja del ladrillo, hace ya una década.

Aunque la mayoría de los comerciantes reconocen que aquella crisis está superada, tampoco es menos cierto que nada ha vuelto a ser igual desde entonces. «La forma de comprar ha cambiado, y ya no se compra como antes. Ahora se piensa mucho más y se mira mucho más el dinero», señala Rebeca Martínez, de la tienda de moda Contacto, en José Manuel Pedregal. Su negocio resiste con una relativa solvencia gracias a que «ofrecemos prendas de una determinada calidad, y cuando la gente va a gastarse un dinero, quiere ver las prendas, tocarlas, probárselas, y tener un servicio personalizado que aconseje y haga los arreglos que se necesitan», explica. De otra forma, no podría con la competencia que hoy suponen tanto las grandes cadenas de moda como la venta por internet.

Todo eso ha hecho mermar el empleo en el sector comercial avilesino en cerca de setecientos puestos de trabajo en la última década. Si en el año 2008 daba empleo a 5.445 personas, hoy esa cifra ha bajado a las 4.771 personas, en un descenso progresivo que se ha ido notando año a año y que ha ido mermando en dos frentes. Por una parte, hay menos comercios, como se puede apreciar en el número de locales cerrados, sobre todo en las afueras de la ciudad y en los barrios. Por otra, que los comerciantes cada vez tienen menos capacidad para contratar gente, limitándose a ser negocios unipersonales o familiares.

La situación no es muy diferente a la de otros concejos de la comarca o la de la otras dos grandes ciudades asturianas, Oviedo y Gijón. Salvo el caso de Castrillón, donde el empleo en el comercio ha sufrido algún altibajo en la última década pero, en general, ha seguido una trayectoria creciente y ha sido capaz de generar seis decenas de puestos de trabajo en la última década, en el resto de localidades la tendencia ha sido la misma que en Avilés.

El sector ha perdido 130 empleos en ese periodo, en lo que ha tenido que ver el declive del centro comercial ParqueAstur, mientras que en Oviedo y Gijón la merma se cuenta por miles. Desde 2008 hasta ahora la capital del Principado ha visto como 4.158 profesionales del comercio pasaban a engrosar las listas del paro, y en Gijón han sido otros 3.345. En esta comparativa Avilés sale relativamente bien parado, ya que en términos porcentuales la ciudad ha perdido al 13% de sus empleados del sector, mientras que Gijón se ha reducido en un 17% y en Oviedo la proporción sube incluso hasta el 22%.

La economía y el tiempo

Los enemigos a combatir son muchos y de lo más variado. Por una parte, pesa el hecho de que, aunque se hayan creado puestos de trabajo y el paro ya no sea el gran problema que fue hace unos años y ya no exista el miedo al consumo en las familias, los sueldos en los sectores productivos son aún «muy justos» y no permiten grandes dispendios. Aún así «hace tres o cuatro años la gente era muy negativa y todo le parecía caro, y ahora parece que se compra con un poco más de alegría, aunque los comercios que sobrevivimos las pasamos canutas», señala María Antonia González, de Sinfonía, en la calle Cuba.

Lo cierto es que los escaparates nunca han sido tan cambiantes como ahora. Asociaciones y particulares coinciden en señalar que hay muchas nuevas aperturas de nuevos comerciantes que, en muchos casos, capitalizan el paro para poner en marcha un negocio poco estudiado y que termina no marchando como ellos esperaban y abocado a un cierre temprano. Algunas nuevas tiendas no han llegado a durar ni un año, y hay locales que han venido sufriendo un continuo cambio de cartelerías en los últimos años sin que ninguno de los negocios que se instalaron en ellos llegase a prosperar. El mal tiempo también ha lastrado las ventas en los últimos meses. «Abril fue un mes espantoso», señalan desde la Unión de Comerciantes.

Otros negocios, en cambio, son todo un éxito, caso de Nap, otro negocio de Moda situado en una calle en auge, Rui Pérez. «Se vende más cada año y eso se ve en las estadísticas. Con respecto a cuando empezamos, hace tres años, puede que vendamos el doble», señala Carla Fontoura. No obstante, son los menos. La mayor parte de los negocios ha visto como sus ventas han ido cayendo. Los históricos, como la librería Víctor Núñez, en San Bernardo, aún recuerdan los tiempos en los que no se habían instalado en la comarca ningún centro comercial y las colas eran algo frecuente en su establecimiento.

Internet y falsificaciones

La Ucayc acaba de lanzar una campaña contra las ventas de productos falsificados. Calculan que la venta, ambulante o no, de este tipo de material, les supone al año unas pérdidas de alrededor del 10%. Con todo, el principal amigo a batir, al margen del retroceso del consumo, es internet. Los consumidores se están acostumbrando a realizar cada vez más compras en la red. «Ves que hay gente que viene a preguntar algo aquí para luego comprarlo por internet, y así Amazon nos va a acabar matando a todos, se lamenta Mercedes Arias, del histórico bazas La Economía, en La Cámara desde hace casi de siete décadas. Ellos se resisten, pero otros como Víctor Núñez ya han puesto en marcha su propia tienda online. «La abrimos hace un par de años y poco a poco va dando sus frutos», señala Julián Núñez.

«Está muy complicado», asegura la Ucayc, que alerta que, de continuar los cierres, «habrá menos iluminación y limpieza en las calles y, por tanto, una mayor inseguridad, y los precios de los inmuebles decaerán».