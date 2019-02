«El empleo es el mayor reto de la ciudad para los próximos años» Covadonga Barroso, ayer ante la sede de Ganemos. / MARIETA «Aportaré a la candidatura un feminismo que estará presente en todo el programa, no sólo en una mujer como portavoz» Covadonga Barroso Candidata de Ganemos FERNANDO DEL BUSTO Domingo, 17 febrero 2019, 07:41

Hace cuatro años, Covadonga Barroso (Avilés, 1965) debutaba en la política local como número dos de Ganemos y posteriormente, se convertía en la secretaria del grupo municipal. Ayer, sus compañeros la eligieron como candidata a la Alcaldía del movimiento asambleario en las primarias.

-¿Esperaba este resultado?

-No. La forma de votación era complicada para esperar algo. Me alegra que hubiese mucha participación [96 personas] para un grupo pequeño como el nuestro. Eso me refuerza para seguir trabajando. He recibido una puntuación alta y me refuerza mucho porque me demuestra que valoran mi trabajo de estos cuatro años.

-¿Ejercer la secretaría del grupo en estos años ha ido a tu favor?

-Sí. Han valorado el trabajo de la institución, pero también en los barrios o cuando íbamos a apoyar a los trabajadores porque yo era la cara visible de Agustín [Sánchez, el portavoz] cuando no podía ir. Pero cualquiera de los ocho candidatos podría ser el cabeza de lista. Somos asamblearios y lo que hacemos es trasladar al Ayuntamiento las decisiones de la asamblea.

-¿Se cierra totalmente la confluencia con otras fuerzas de izquierda?

-Nosotros nunca la hemos descartado. Pero en la fase en la que estamos no creo que sean ellos los que nos llamen ahora para ver si quieren confluir o no. Pero nosotros nunca lo hemos cerrado, lo dejamos siempre abierto. No es nuestra decisión, es decisión de quienes están haciendo la confluencia.

-Aunque Ganemos es un grupo asambleario, ¿qué rasgos personales aporta como cabeza de lista?

-Sobre todo el feminismo. Ahora parece que es una moda, sobre todo después del 8 de marzo del pasado año. Parece que todos los grupos buscan a una mujer para que represente al grupo y sea su portavoz. Pero no se trata sólo de poner a una mujer, también el feminismo tiene que estar en todo el programa.

-¿Cuales son los grandes temas que Avilés debe abordar en el próximo mandato?

-Sobre todo el empleo. Sin empleo Avilés está abocado a ser una ciudad de pequeña, de servicios y poco más. Lo fundamental es que Avilés siga siendo industrial y mirarlo como comarca, no sólo Avilés. Debemos atraer empresas como comarca.

-¿No da vértigo sustituir a Agustín Sánchez?

-Eso sí que me da vértigo. Sobre todo porque Agustín es el maestro, es todo un personaje que se prepara los plenos muy bien y no lo lleva escrito. No sabes por donde saldrá, aunque traslada las decisiones de la asamblea. Sí es un hándicap: superar al maestro.