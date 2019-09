Ellas también emprenden Sara Alonso en su taller de alfarería de Bañugues. / A. L. JAMBRINA Las tutorías les ayudan con los aspectos técnicos, mientras que los cursos grupales les sirven para tejer una red de contactos entre mujeres | La Escuela de Emprendedoras de Avilés impulsó 28 proyectos a lo largo del año ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Lunes, 2 septiembre 2019, 00:59

Ser emprendedor no es nada fácil y conlleva un gran esfuerzo, pero cuando es una mujer la que intenta sacar adelante un proyecto personal la cosa se suele complicar aún más. Por eso, desde el semillero de empresas de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias, con sede en Avilés, no paran de trabajar por ayudar a las mujeres con ideas innovadoras. En el primer semestre del año hubo un total de 28 proyectos gestándose en la escuela, de los cuales nueve mujeres consiguieron que su empresa diese los primeros pasos.

Una de esas empresarias que empieza a afianzar su proyecto es Conchi Vicente Puertas, una maestra de Las Vegas que ha creado desde La Curtidora La Crisálida Lee, «que no es más que un espacio virtual y físico al que acuden las personas que necesitan una recomendación literaria», explica. A través de su página web, la gente puede pedirle un libro que trate un tema concreto y Conchi Vicente les envía la obra perfecta. «En la Crisálida lo que pretendo es acompañar emocionalmente de una forma respetuosa, sobre todo a los niños con literatura infantil», matiza.

Pero este proyecto nació en la mente de su creadora de una forma mucho más ambiciosa y caótica. «Quería montar una tienda a pie de calle en la que ofrecer este y muchos otros servicios, fue una suerte que en la Escuela de Emprendedoras me ayudasen a perfilar el proyecto», confiesa. A través de las tutorías personalizadas que ofrece la escuela «pude aprender un montón de cosas sobre como gestionar los gastos, hacer todo el papeleo y llevar a cabo un plan de viabilidad, que es fundamental para que el proyecto no se caiga nada más empezar», asegura.

Los talleres grupales que se ofrecen de forma gratuita en la Escuela de Emprendedoras también son una fuente de inspiración. «Son fundamentales porque allí vamos muchas mujeres a poner nuestras ideas en común y se genera una red de contactos muy importante. La idea de la página web, por ejemplo, me la dieron otras empresarias que conocí en los cursos».

Perseguir un sueño

De esta red de contactos que se genera a partir del semillero de empresas de Avilés también se benefició en su momento Sara Alonso, fundadora junto a su pareja de un negocio de alfarería tradicional en Bañugues, Gozón. Esta emprendedora es titulada en Trabajo Social, pero hace tres años decidió meter las manos en el barro y desde entonces persigue su sueño, «crear un negocio con el que arraigarnos en el pueblo y luchar por que Bañugues no se convierta en una ciudad dormitorio», confiesa.

La Escuela de Emprendedoras de Avilés se cruzó en su camino por casualidad y la ha ayudado a consolidar un proyecto complicado y que requiere mucho esfuerzo. «Ser autónoma no es fácil y en la escuela me ayudaron mucho a gestionar los temas administrativos, a ponerle precio a mi trabajo y a crear una red de contacto con otras mujeres». Sara Alonso y su pareja han montado su propio taller en el garaje de sus padres y empiezan a consolidar este proyecto con ventas de piezas a particulares y algunos negocios de la zona. «A nosotros nos gusta mucho lo que hacemos y, además de un negocio, creemos que el trabajo con el barro es muy terapéutico».

Otro de los proyectos diferentes que ha despegado recientemente es Fotounika, y ha crecido con el apoyo del equipo de la Escuela de Emprendedoras, que coordina Flor Álvarez. Al frente de este proyecto, dedicado a la creación de cuadros y fotografías personalizadas, está Ana Esperza, una catalana afincada en Piedras Blancas desde hace más de diez años. «Al llegar a Asturias me costó un poco adaptarme y por eso decidí dedicarme en cuerpo y alma a mi gran pasión, que siempre fue el dibujo».

Lo que empezó como una afición, poco a poco se fue profesionalizando. «Mi marido me motivaba y me ponía retos y yo empecé a aprender a utilizar programas informáticos que me permitían crear diseños increíbles». Así, empezó a hacer cuadros y foto montajes muy originales a su familia y amigos, con diseños basados en los Beatles o en cuadros de artistas famosos. «Cuando iba a la imprenta me decían que eran trabajos muy buenos y que me dedicase a ello, hasta que decidí lanzarme y crear la empresa Fotounika».

La Escuela de Emprendedoras, a través de sus cursos grupales con mujeres empresarias, «me abrieron los ojos y me ensañaron mucho sobre SEO y posicionamiento. A veces nos volvemos locos buscando un detalle y el mejor regalo son tus recuerdos, tú me das tus fotos y yo haré algo único», señalaba esta emprendedora. Su empresa, como las de sus compañeras empresarias, crece poco a poco y se va consolidando en su sector, «lo que necesitamos es apoyo y que la gente confíe en nuestras ideas».