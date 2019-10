«Emprender no es una tarea fácil» Sandra Fernández en La Curtidora, donde establecerá su empresa a partir de ahora. / OMAR ANTUÑA La firma Fernández Consultancy, una consultoría para alojamientos turísticos, gana el segundo premio Avilés Empresas ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Martes, 8 octubre 2019, 02:26

Fernández Consultancy es una nueva consultoría creada en Avilés que está especializada en la externalización de servicios remotos para pequeños alojamientos turísticos, y también es el proyecto que ha ganado la segunda edición del concurso de proyectos empresariales 'Avilés Empresas', convocado por el Ayuntamiento de Avilés y el Centro de Empresas La Curtidora. Así lo determinó ayer un jurado de expertos presidido por el concejal de Desarrollo Urbano y Promoción Económica, Manuel Campa

Al frente de este proyecto está Sandra Fernández García, una joven avilesina de 34 años formada en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y especializada en gestión hotelera internacional. «Lo cierto es que siempre he trabajado en hoteles, empezando desde la recepción, y siempre me han encantado los números y la estadística. Con este proyecto he querido poner estos conocimientos al servicio de pequeños hoteles independientes o familiares para maximizar sus precios y demanda», explica la propia emprendedora. «El sector hotelero siempre se ha caracterizado por tener unas tarifas fijas o por temporada, y nosotros estudiamos cada caso para establecer la mejor tarifa en el momento adecuado y dirigida al cliente potencial», destaca sobre su modelo de negocio esta avilesina.

Sandra Fernández ser refiere siempre a su equipo al hablar porque reconoce que ha contado con la ayuda de otros profesionales especializados en diversos campos, casi siempre relacionados con las innovaciones tecnológicas. Y en la creación de esa red de contactos ha tenido mucho que ver La Curtidora «pues siempre han sido mi apoyo, he participado en iniciativas como el Clínic y el Weekend Emprendedor, donde tuve la suerte de conocer a otros 'chalados' como yo que se han puesto a emprender, que no es tarea fácil, y con nuestras ideas nos ayudamos los unos a los otros», agradece.

«Lo mejor que tiene La Curtidora es que conoces a otros emprendedores que te aportan ideas»

Un año de asesoramiento

Haber ganado el premio 'Avilés Empresas' de este año supone un año de acompañamiento y estancia gratuita en las instalaciones de La Curtidora. La oficina se ajustará a las necesidades de la empresa que está creando Sandra Fernández en cuanto a capacidad y tamaño. Además, se le hará entrega a la ganadora de una bolsa para representar a Avilés en el IX Foro Europeo de Ciencia, Tecnología e Innovación que se celebrará en Málaga en febrero de 2020.

Su proyecto, 'Fernández Consultancy', fue seleccionado ayer entre un total de cuatro finalistas, que pertenecían a sectores tan diferentes como el de la asistencia técnica y jurídica a propietarios de edificaciones con problemas de construcción, la promoción de la lectura o una plataforma especializada en difusión de eventos deportivos. El jurado estuvo compuesto por la directora de La Curtidora, un técnico de Promoción del Ayuntamiento y una técnica del Servicio de empleo.