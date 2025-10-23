Una empresa turolense prevé instalarse en el puerto de Avilés para fabricar fertilizantes tecnológicos La compañía Fertinagro Biotech ha solicitado la concesión de 60.000 metros cuadrados de terreno para construir una nueva nave

Ruth Arias Avilés Jueves, 23 de octubre 2025, 14:39

La compañía Fertinagro Biotech, con sede en Teruel, prevé instalarse en el Puerto de Avilés para construir allí una fábrica de fertilizantes tecnológicos y sostenibles. La empresa ha solicitado la concesión de 60.000 metros cuadrados de terreno en la zona del playón de Raíces para levantar la nueva fábrica.

Ahora se abre un plazo de un mes para que otras empresas que pudieran estar interesadas en el suelo puedan presentar sus ofertas, aunque se prevé que Fertinagro no tenga problemas para obtener la concesión.

La empresa, que cuenta ya con cuatro décadas de experiencia en el sector de los fertilizantes, sumará las instalaciones de Avilés a las 28 plantas de producción de las que ya dispone, dede las que distribuye más de ocho centenares de referencias de productos, y cuenta con presencia comercial en más de noventa países de todo el mundo.

Fertinagro Biotech ha sido distinguida además este año con el Premio Nacional de Innovación en la categoría de Gran Empresa Innovadora por su apuesta por la investigación y la sostenibilidad.