El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los muelles de Raíces.

Una empresa turolense prevé instalarse en el puerto de Avilés para fabricar fertilizantes tecnológicos

La compañía Fertinagro Biotech ha solicitado la concesión de 60.000 metros cuadrados de terreno para construir una nueva nave

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:39

Comenta

La compañía Fertinagro Biotech, con sede en Teruel, prevé instalarse en el Puerto de Avilés para construir allí una fábrica de fertilizantes tecnológicos y sostenibles. La empresa ha solicitado la concesión de 60.000 metros cuadrados de terreno en la zona del playón de Raíces para levantar la nueva fábrica.

Ahora se abre un plazo de un mes para que otras empresas que pudieran estar interesadas en el suelo puedan presentar sus ofertas, aunque se prevé que Fertinagro no tenga problemas para obtener la concesión.

La empresa, que cuenta ya con cuatro décadas de experiencia en el sector de los fertilizantes, sumará las instalaciones de Avilés a las 28 plantas de producción de las que ya dispone, dede las que distribuye más de ocho centenares de referencias de productos, y cuenta con presencia comercial en más de noventa países de todo el mundo.

Fertinagro Biotech ha sido distinguida además este año con el Premio Nacional de Innovación en la categoría de Gran Empresa Innovadora por su apuesta por la investigación y la sostenibilidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a evacuar a los vecinos a un polideportivo: «Esto es una locura, un infierno»
  2. 2 Detenida por realizar tratamientos estéticos en su casa de Gijón pese a carecer de titulación
  3. 3 Serena Williams da su primer paseo por Oviedo
  4. 4 Estampado contra el Museo del Ferrocarril en Gijón
  5. 5

    El Hospital de Cabueñes, pionero en Asturias en una técnica quirúrgica para eliminar tumores de piel
  6. 6

    «La gente que sale de Alcampo invade nuestro carril de salida»
  7. 7 En busca de auroras boreales: lo que debes saber para verlas en Asturias
  8. 8

    «Cuando abrí la puerta de casa vi las llamas muy cerca y un viento tremendo, parecía que no íbamos a poder salir de allí»
  9. 9 Nuevas ayudas en Asturias para los gastos del carné de conducir de personas desempleadas: requisitos y plazos
  10. 10 Amaral actuará en Avilés en el único concierto de su gira en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una empresa turolense prevé instalarse en el puerto de Avilés para fabricar fertilizantes tecnológicos

Una empresa turolense prevé instalarse en el puerto de Avilés para fabricar fertilizantes tecnológicos