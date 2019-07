Los empresarios urgen la ejecución de la Ronda Norte planificando los transportes especiales Un transporte especial sale desde una de las naves del PEPA hacia al autovía. / MARIETA «Si no se desdobla la Variante, los accesos al puerto serán un nuevo cuello de botella», advierte el presidente de Amira, Francisco Noguera RUTH ARIAS AVILÉS. Jueves, 1 agosto 2019, 01:22

La construcción de los enlaces del PEPA, recientemente inaugurados, se demoró más de quince años, y ahora los empresarios de los polígonos avilesinos temen que ocurra otra vez lo mismo cuando se acometa la construcción de los nuevos accesos al puerto, lo que se ha venido a llamar Ronda Norte, una carretera que piden ejecutar «sin más demora» y para la que exigen que se tengan en cuenta «infraestructuras para la salida y entrada de mercancías, máxime en el caso de transportes especiales» desde su concepción, «para no repetir el mismo camino» que en los accesos al parque empresarial.

Las empresas del PEPA se han pasado años sufriendo dificultades para sacar de allí algunas de las grandes piezas que construyen en algunas de las compañías más señeras de este área industrial. En algunos casos tardaban más de media hora, según relatan algunos empresarios, en coordinar la salida de un transporte especial, con especiales problemas en la zona del puente Azud, donde además ocasionaban atascos y limitaciones al tráfico normal de la zona.

Estos problemas se han solucionado en gran parte con el enlace directo desde la autovía, una obra que sufrió importantes retrasos y estuvo paralizada varias veces, algunas de ellas por problemas burocráticos y desacuerdos entre las distintas administraciones.

La necesidad de que no ocurra lo mismo con la Ronda Norte, es decir, que se acometa la infraestructura y que luego los empresarios de la ría vean que tiene que seguir soportando problemas para que los camiones lleguen a sus empresas o salgan de ellas, les ha hecho ponerse en guardia, y a exigir de que se tengan en cuenta los requerimientos de los transportes especiales en el diseño de la nueva carretera. Así se lo han transmitido ya al Ayuntamiento en las reuniones que han mantenido de cara a la redacción del plan de movilidad que se está elaborando estos meses, y así lo manifestarán también en los informes que se presentarán por las vías habilitadas para la participación en el mismo de diferentes colectivos, entre los que se encuentran las asociaciones que gestionan los polígonos avilesinos.

Francisco Noguera, presidente de la Asociación de empresarios de la margen izquierda de la ría de Avilés (Amira) defiende además que se mantenga la actual entrada para los vehículos ligeros mientras que pesados circulan por la Ronda Norte. Advierte de que «si no se desdobla la Variante, será un nuevo cuello de botella». Los empresarios de la ría temen además que la nueva infraestructura, tal y como está planteada ahora mismo, con el enlace desde la Variante, suponga un rodeo demasiado grande para los transportes ligeros que tienen menos dificultades para circular por las vías convencionales y, sobre todo, que con el tráfico actual de la Variante, la suma de los transportes de la zona portuaria pueda provocar colapsos.

Zona azul

No es la única demanda de este polígono de cara al futuro plan de movilidad. También solicitan un mejor servicio de transporte público, semáforos de pulsador para que los peatones no interrumpan el tráfico con tanta frecuencia como ahora, y que se mejore el aparcamiento de la zona de Conde de Gualdalhorce, sobre todo en la zona de Hacienda, donde resulta prácticamente imposible aparcar en horario de mañana, obligando a quienes necesitan realizar una gestión en las empresas de la zona o en la propia Hacienda a realizar largos trayectos pie. «Lo que planteamos es que en este área se pueda habilitar zona azul, porque estamos viendo que es imposible aparcar», señala Noguera, que valora que en otras zonas del polígono el espacio de estacionamiento no causa inconvenientes.

Con todo, el problema principal sigue siendo la entrada y la salida de mercancías. «Seguimos a la espera de que se inicie la Ronda Norte u otra alternativa, y la gente se sigue quejando porque la circulación es muy lenta. Al final, los vehículos confluyen en Conde de Guadalhorce, con un carril en cada sentido, al que acceden también los procedentes de sus perpendiculares y donde los peatones interrumpen el flujo en los pasos de cebra. Junto con la avenida de Lugo, es una de las zonas más complicadas por la difícil convivencia entre el tráfico industrial y urbano, ya que allí confluyen ciclistas, paseantes, vehículos ligeros y transportes pesados.

La Federación de polígonos APIA, en la que se integran tanto el PEPA como Amira, pide además que se tenga en cuenta para elaborar el plan de movilidad «un ámbito superior al municipio de Avilés ya que los trabajadores y los visitantes a las áreas industriales proceden de fuera del concejo en un porcentaje elevado lo que supone numerosos desplazamientos diarios desde y hacia Avilés».