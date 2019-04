Las empresas que optan a redactar el plan de vías presentan alternativas a la de Fomento Un tres de Feve a su paso por la zona del puente de San Sebastián. / MARIETA Las diecisiete ingenierías aceptadas en el concurso señalan las complicaciones geológicas e hidrológicas del proyecto YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Lunes, 1 abril 2019, 04:39

El Ministerio de Fomento adjudicará en los próximos días la redacción del estudio medioambiental para la integración del ferrocarril en la ciudad, que se debería basar en las dos alternativas de semisoterramiento que el propio exministro popular, Íñigo de la Serna, presentó en el Ayuntamiento de Avilés en enero del año pasado. Diecisiete empresas optan a hacerse con este contrato, valorado en un millón de euros, y tres de ellas ya plantean en la documentación que han presentado posibles alternativas a ese semisoterramiento, aunque inicialmente los técnicos del Ministerio no comparten sus ideas bien porque no cumplen con el objetivo de la integración o porque no son correctas desde el punto de vista urbanístico.

En el estudio para eliminar la barrera ferroviaria, se analizarán al menos dos alternativas, más las que pueda plantear la ingeniería. Una contempla un soterramiento de 850 metros entre la zona de la pasarela del Niemeyer y unos metros más adelante de la actual estación intermodal; y la otra lo reduce a 500 metros y arrancaría al inicio del parque de El Muelle para finalizar en la actual estación de ferrocarril de la avenida de Los Telares. La intervención contempla actuar ya desde prácticamente la estación de Villalegre y un túnel para cruzar bajo Bustiello.

Las memorias presentadas por las ingenierías en el concurso presentan distintas mejoras sobre los pliegos iniciales incluyendo esas nuevas alternativas, pero en lo que coinciden todas las empresas en la documentación técnica que han presentado en Fomento es en la gran complejidad de desarrollo de un proyecto que deberá discurrir paralelo a la ría en una zona geológica e hidrológicamente complicada. De hecho, uno de los aspectos que se debe incluir en el estudio medioambiental final es un plan de inundaciones.

Ya en el pliego de esta contratación se indicaba que «debido a la proximidad de la ría, la hidrogeología de la zona y los numerosos cauces e infraestructuras hidráulicas existentes, los estudios específicos para el análisis de las afecciones sobre estos elementos serán una parte determinante del estudio informativo» y las propias ingenierías lo han podido constatar con el trabajo realizado sobre el terreno y así lo recogen en la documentación técnica presentada.

De hecho, cuando De la Serna presentó las dos alternativas en Avilés ya apuntó que sería este estudio informativo que ahora se contratará el que tendría que aclarar si existen problemas para su ejecución porque el soterramiento se produce en una zona cercana a rellenos portuarios, donde podrían producirse filtraciones de la ría y además afectaría al colector general y a los de los ríos Tuluergo y San Martín.

A pesar de esa complejidad que podría hacer pensar que la ejecución del plan podría no ser técnicamente viable, algunas de las propuestas recibidas en Fomento ya plantean varias posibles soluciones para estos problemas, que después se tendrían que concretar de resultar adjudicatarias del contrato, lo que parece indicar ya que es viable la ejecución de la intervención para integrar el ferrocarril a su paso por la calle de El Muelle, pese a la suma complejidad.

Funcionalidad

La ingeniería que resulte seleccionada deberá también analizar la funcionalidad de la alternativa que finalmente se plantee para eliminar la barrera ferroviaria. Es decir, que la obra que se ejecute debe garantizar que las comunicaciones ferroviarias sigan siendo eficientes. En ello, la estación que se prevé construir entre las calles del Marqués de Suances y El Muelle en la zona del antiguo matadero tiene un papel importante. Algunas de las empresas que optan a hacerse con este contrato ya han planteado en la memoria entregada a Fomento aproximaciones a cómo debería estar configurada esa estación para garantizar su funcionalidad y también la intermodalidad que existe ahora en la avenida de Los Telares. Por lo que este aspecto que también podría llevar a paralizar el proyecto parece despejado inicialmente.

El contrato que se firme con la ingeniería seleccionada contemplará la redacción del estudio informativo y el apoyo en la realización de los trámites de información pública medioambiental y de audiencia previstos en la legislación vigente. De ahí, que el plazo de ejecución sea de dos años.

De hecho, la partida que Fomento contempla para hacer frente al pago de este contrato es plurianual. Este año se reservan 254.100 euros, el próximo 496.100 y para completar el contrato en 2021 se aportarían los 249.800 restantes. Con este trámite medioambiental superado, sería el momento de comenzar a hablar de la fórmula para ejecutar la obra y de la financiación.