Las empresas presentaron sus proyectos en un autobús itinerante que empezó su recorrido en la plaza de España de Avilés y visitará varios concejos en los próximos días. Pablo Nosti

Empresas de base tecnológica presentan en Avilés proyectos que facilitan la vida a los mayores

El Laboratorio Móvil que coordinan la Cámara de Comercio y el COCOEC presentó en la ciudad varios propuestas que en los próximos días visitarán otros concejos

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:17

Comenta

Las personas mayores son quienes experimentan habitualmente mayores dificultades a la hora de adaptarse a ciertas innovaciones tecnológicas, sin embargo existen avances en diferentes campos ... que precisamente pueden hacer sus vidas más sencillas y seguras y de analizar proyectos que trabajan en esta línea se encarga precisamente el Laboratorio para la Creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado y Envejecimiento Activo (CECOEC), que este lunes puso en marcha en Avilés el Laboratorio Móvil 'Senior Rural', una iniciativa destinada a impulsar la llegada de soluciones tecnológicas innovadoras a las zonas rurales del de Asturias.

