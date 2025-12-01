Empresas de base tecnológica presentan en Avilés proyectos que facilitan la vida a los mayores

Las personas mayores son quienes experimentan habitualmente mayores dificultades a la hora de adaptarse a ciertas innovaciones tecnológicas, sin embargo existen avances en diferentes campos ... que precisamente pueden hacer sus vidas más sencillas y seguras y de analizar proyectos que trabajan en esta línea se encarga precisamente el Laboratorio para la Creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado y Envejecimiento Activo (CECOEC), que este lunes puso en marcha en Avilés el Laboratorio Móvil 'Senior Rural', una iniciativa destinada a impulsar la llegada de soluciones tecnológicas innovadoras a las zonas rurales del de Asturias.

Esta iniciativa consiste en un autobús equipado con tecnología avanzada en el que las empresas especializadas en la atención a personas mayores, especialmente en los ámbitos de la salud, el bienestar y la inclusión digital, acercarán sus servicios y productos a la ciudadanía. El autobús será itinerante y ayer se puso en marcha en la plaza de España de Avilés con la presentación de cuatro empresas innovadoras.

Es el caso de i4life, impulsores de una aplicación que permite realizar un completo seguimiento de pacientes con Parkinson. «Trabajamos en un servicio en base a la monitorización de las personas mayores en sus casas mediante sensores, dibujando el patrón de sus días mediante sensores. Toda esa información se sube a una basa de datos que va aprendiendo sobre sus rutinas mediante inteligencia artificial y a partir de ahí puede dar avisos y advertencias a familiares o residencias», explican Marian García y Carla Fonseca, que entre otras soluciones tecnológicas también presentaron un innovador bastón con láseres o relojes de teleasistencia.

Otro de los proyectos que se presentó este lunes en Avilés es el de Envita Sotries, que dio a conocer su 'Memory Box', «una metodología que impulsa la transformación del modelo de cuidados incorporando la biografía de las personas y fomentando la creación de vínculos», explica Lorena Jove. Su proyecto consiste en una serie de juegos interactivos que permiten conocer a las personas y transformar sus recuerdos, vivencias y sentimientos en un libro personalizado.

Tecnología aplicada

Mucho más tecnológico es el proyecto presentado ayer en Avilés por BeOnTrack, empresa especializada en sillas y vehículos «que permitan a las personas con movilidad reducida explorar el mundo sin restricciones», explica Juan Carracedo, gerente de una empresa asturiana que comercializa lo que denominan como «sillas de rueda todoterreno» aptas para todo tipo de superficies y terrenos.

En la presentación de este Laboratorio Móvil participó el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, impulsor de la iniciativa. También acudieron José Antonio Garmón, director general de Innovación y Cambio Social en el Gobierno de Asturias; Manuel Campa, concejal de Desarrollo Urbano y Económico; Almudena Cueto, responsable de la Oficina CECOEC y Pablo Menéndez, concejal del PP de Avilés.

El autobús realizará un recorrido por diversas localidades hasta el día 4 , con paradas previstas en Piedras Blancas (Castrillón), Puerto de San Juan de la Arena (Soto del Barco), Candás, Ciaño (Langreo), Pravia, Boal, La Callezuela (Illas) y Salas.