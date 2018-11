«Nos encanta Avilés, no se trata de venir a especular» Domingo, 4 noviembre 2018, 03:52

Abelardo Caso no oculta su pasión por Avilés, ciudad en la residió varios meses en su juventud y donde no olvida las compuestas del bar Maruxa. Además, tiene familia en la ciudad: su tíos Gabriel y Sabina. «Nos encanta la ciudad, no venimos a especular con la propiedad. Son inversiones a largo plazo», aseguraba la pasada semana a LA VOZ DE AVILÉS antes de regresar a Santiago de Chile y después de disfrutar del fin de semana en la ciudad.