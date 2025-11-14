El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los participantes en el desayuno de trabajo en La Curtidora. LVA

Encuentro de las empresas de La Curtidora en busca de nuevas alianzas de futuro

C. R.

AVILÉS.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Favorecer la colaboración y el intercambio de experiencias entre empresas es el objetivo del Desayuno de Otoño desarrollado ayer La Curtidora y que reunió a 14 de las 71 empresas instaladas actualmente en el centro de empresas.

Factotum Gestión inmobiliaria, Pinayalo, Fundación Mujeres, Buscayenvia.com, Afinca Propiedad y Catastro, Nordés Cantábrico, Ábside, AS Marketing, Ingeus, Reconecta Rehabilitación, THEROOM2030, Arquitectura Omar Ro.Ma., Gloria Blanco Vocal Coach y Gourmety Viajes tomaron parte en un encuentro que fomenta futuras colaboraciones entre compañías de perfiles complementarios y sectores diversos.

Una de las principales ventajas de formar parte de un centro de empresas es precisamente esta: la posibilidad de establecer redes con potenciales colaboradores, proveedores o clientes. Con esa idea, La Curtidora celebra semestralmente estos encuentros que facilitan el contacto directo entre las compañías que comparten espacio.

La participación de empresas que están a punto de finalizar su estancia en el centro de empresas supone también una oportunidad para que compartan su experiencia y mantengan el vínculo con la comunidad empresarial.

