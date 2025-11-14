Encuentro de las empresas de La Curtidora en busca de nuevas alianzas de futuro
C. R.
AVILÉS.
Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00
Favorecer la colaboración y el intercambio de experiencias entre empresas es el objetivo del Desayuno de Otoño desarrollado ayer La Curtidora y que reunió a 14 de las 71 empresas instaladas actualmente en el centro de empresas.
Factotum Gestión inmobiliaria, Pinayalo, Fundación Mujeres, Buscayenvia.com, Afinca Propiedad y Catastro, Nordés Cantábrico, Ábside, AS Marketing, Ingeus, Reconecta Rehabilitación, THEROOM2030, Arquitectura Omar Ro.Ma., Gloria Blanco Vocal Coach y Gourmety Viajes tomaron parte en un encuentro que fomenta futuras colaboraciones entre compañías de perfiles complementarios y sectores diversos.
Una de las principales ventajas de formar parte de un centro de empresas es precisamente esta: la posibilidad de establecer redes con potenciales colaboradores, proveedores o clientes. Con esa idea, La Curtidora celebra semestralmente estos encuentros que facilitan el contacto directo entre las compañías que comparten espacio.
La participación de empresas que están a punto de finalizar su estancia en el centro de empresas supone también una oportunidad para que compartan su experiencia y mantengan el vínculo con la comunidad empresarial.