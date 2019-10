Encuentro de mujeres lactantes Jueves, 17 octubre 2019, 00:53

Las IV Jornadas de la Lactancia Materna celebraron ayer miércoles un 'Encuentro entre iguales', moderado por matronas del área sanitaria en el Centro de Salud de El Quirinal. Para mañana viernes está previsto un nuevo acto bajo el título de 'Lactancia materna y la conciliación laboral, Yes We Can', de 10 a 11 horas en el Centro de Salud de Villalegre-La Luz, moderado también por matronas.