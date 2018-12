La ley energética «convertiría a Avilés en un páramo industrial», advierte el PP La cúpula del PP de Avilés, ayer en la sede. / MARIETA Pedro de Rueda acusa al PSOE, «a la izquierda radical» y a Ciudadanos de «sacrificar a Asturias en el altar del extremismo verde» J. F. G. AVILÉS. Miércoles, 5 diciembre 2018, 01:39

El portavoz de Industria del PP en la Junta General y presidente del partido en Avilés, Pedro de Rueda, solicitó ayer que «no se sacrifique a Asturias en el altar del extremismo verde», que es lo que, advierte, sucedería si entra el vigor la ley del cambio climático que tramita el Gobierno de España. «Conllevaría un incremento del 32% del precio de la energía, lo que convertiría a la comarca de Avilés en un páramo industrial», aseguró.

El PP eleva la voz de alarma después de interpelar al consejero de Industria, Isaac Pola, sobre las medidas que recoge el presupuesto regional de 2019, «pactado con la izquierda radical», para paliar el negativo efecto que tiene el coste de la energía para las empresas electrointensivas. «La respuesta fue clara. Dijo que es un tema que no tiene reflejo presupuestario, y lo que no tiene reflejo presupuestario no existe».

De Rueda acusa «a la izquierda» de Asturias de «mantener un discurso aquí y el contrario en Madrid, que es donde se dirime este asunto. Aquí sacan pecho, pero en el Congreso de los Diputados el PSOE, Unidos Podemos y también Ciudadanos están a favor de una transición energética exprés que para Asturias sería demoledora». El PP, continuó, «está a favor de las energías limpias. Lo que no se puede es laminar la industria por el camino, y la industria tiene un peso en el PIB asturiano del 34%, muy superior a la media nacional. Nosotros mantenemos el mismo discurso en las dos sitios, y coincide con el de los sindicatos».

El mix energético

También defendió que «esto no es un debate sobre el carbón, es un debate sobre el mix energético. Y en Asturias el 72% procede del carbón. ¿Que va a pasar con las térmicas en las que se han invertido doscientos millones de euros para ajustar sus emisiones a las directrices europeas. Si este proyecto de ley sale adelante habría que cerrarlas». También se refirió a las hipotéticas ayudas que recibiría Asturias para paliar los efectos de la ley de transición ecológica. «Ya no nos creemos nada. ¿Dónde está el empleo prometido en la comarcas mineras?» se preguntó.

El portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre, incidió en que la transición ecológica «ha de hacerse de forma acompasada. El Acuerdo de París fija esa fecha para 2050 y no hay por qué adelantar esos plazos».