Enero pone al pescado en su sitio Un empleado muestra la lista de precios en el mostrador de Casapesca. / MARIETA Recupera el precio anterior a la Navidad cuando, en el caso de algunas especies hasta llegó a triplicarse C. R. AVILÉS. Miércoles, 16 enero 2019, 03:15

Todo lo que sube, baja, y los precios de los alimentos no son una excepción. Tras la Navidad, enero puede ser el momento de pegarse ese lujo en la cesta de la compra que la prudencia desaconseja el resto del año. Aún conociendo los ciclos, el comprador muchas veces llega a enero con la cuenta corriente maltrecha tras haber realizado el gasto en pleno alza de los precios.

En la segunda quincena de diciembre, especies como el pixín triplicaron su precio, por no hablar de los mariscos, ya costosos de por sí. Los precios de la carne, más contenidos, se incrementaron en las dos más demandadas por esas fechas, el lechazo y el cordero. Una subida, en cualquier caso, más contenida que la de las pescaderías, de unos dos euros el kilo.

«Todo está bajo. Y todo es todo», explica Samuel Guillén, de Casapesca. La andarica, por ejemplo, estuvo a 46 euros por kilogramo y ahora está a 23. El mencionado rape llegó a estar a 36 y ahora puede encontrarse por 11,90 y el besugo, que superó los 80 euros el kilo en rula, está ahora por debajo de los 30. «El virrey y la lubina creo que fueron los que más se dispararon, subieron entre un 30 y un 50%. Hubo bastante demanda justo los días de compra clave y había poco pescado», describe este profesional.

«El besugo que superó los 80 euros por kilo en rula, está ahora por debajo de los 30»

Detrás del mostrador perciben cómo baja el ritmo y el gasto en la cesta tras una etapa de desenfrenado consumo. Ahora y hasta mediados de marzo, los clientes compran con mesura. Será entonces cuando se recupere la alegría, en torno al 19, la celebración del Día del Padre. «Más que la cuesta de enero, yo hablaría de la de febrero», indica Guillén.

El comportamiento de la carne poco tiene que ver con el del pescado. Si bien hay algunos productos que suben, los precios en general se mantienen. Solo en el caso del lechazo y el cordero se aprecian algunos cambios. José María López Amor, de Carnicería Chema, explica que el primero, vendido sin cabeza ni asadura, pasó de 14,95 euros el kilo a 16,95. El segundo, de 9,95 a 11,95 euros. Ahora, ni siquiera sabe con exactitud a qué precio están porque solo los vende previo encargo. «El último día fuerte de venta fue el de Reyes. Ahora la gente está harta de comer y no me arriesgo a traer estas carnes que tienen más difícil salida», explica. Eso sí, es posible seguir comiendo ternera, pollo y cerdo al mismo precio que en 2018 porque estas tres carnes no han sufrido oscilación.

Puede ser que haya un poco de hartazgo por los excesos en las comidas, pero lo cierto es que está en manos de cada cual mantener la contención. Un cambio de hábitos no solo redundaría en el bienestar personal de cada uno, sino también en el de su bolsillo. Al fin y al cabo, en el mercado también rige la ley de la oferta y la demanda.