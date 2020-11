«Los enfermos de covid también tienen que luchar contra la soledad» Adolfo Álvarez Sánchez Capellán del Hospital San Agustín El capellán del Hospital San Agustín es la única compañía que tienen muchos pacientes que no pueden recibir la visita de sus familiares Adolfo Álvarez en la puerta del Hospital San AGustín de Avilés. / MARIETA ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Domingo, 22 noviembre 2020, 00:50

Adolfo Álvarez Sánchez se pasea cada día por los pasillos del Hospital San Agustín de Avilés ataviado con bata blanca y mascarilla. En ocasiones incluso trabaja cubierto de pies a cabeza con un EPI, pero no es médico, enfermero, ni ninguna otra clase de sanitario. Hay que ser observador y prestar atención para reparar en su alzacuellos, el único elemento que revela que se trata del capellán del San Agustín, una figura que ha cobrado especial importancia durante la pandemia y que se ha convertido en el consuelo y la compañía de muchos enfermos de covid y de sus familias. Recientemente ha cumplido veinticinco años de sacerdocio, los dos últimos en el hospital avilesino, labor que compagina con la parroquia de Piedras Blancas.

-¿Cómo ha sido afrontar las labores de capellán del hospital durante una pandemia como la que estamos viviendo?

-Esto es algo que nunca me hubiese imaginado que tendría que vivir y ha sido muy complicado, como lo es para todos. El coronavirus ha cambiado la manera en la que se trabaja dentro del hospital y como capellán también me he tenido que adaptar a las restricciones que se iban implementando según avanzaba la pandemia. En ese sentido le estoy muy agradecido a todos los sanitarios porque me han ayudado mucho. Como capellán he tratado de estar presente y junto a los enfermos siempre que ellos o sus familiares me lo requerían. Prestar un servicio de apoyo y consuelo en momentos complicados.

-Una característica de esta enfermedad ha sido la soledad de los enfermos y usted ha sido el único contacto fuera del sanitario que han tenido muchos de ellos.

-Claro, cuando las visitas de familiares comenzaron a restringirse muchos de ellos me pedían que estuviese presente para suplir esa falta de compañía. Los enfermos de covid luchan también contra la soledad y el aislamiento y la propia enfermedad hace que experimenten una soledad aún mayor. Tratas de suplir esa falta de compañía como puedes, aunque es cierto que llegado un punto de la pandemia la recomendación era moverse lo menos posible por el hospital.

-¿Qué se suele encontrar cuando acude a visitar a un enfermo de covid por primera vez?

-Depende mucho de cada caso y del estado de salud del enfermo. Hay personas que no entienden por qué no podían estar acompañadas y acusan un estado de ánimo más bajo. El virus no te pregunta la edad y ha afectado a todos por igual, mayores y jóvenes. Depende de cada caso tienes que afrontarlo de una forma diferente. No obstante, la mayoría de las visitas que he realizado estos meses han sido a pacientes que están ligados de alguna manera con mi parroquia o con cualquier otra y que me piden la comunión. Por desgracia, muchas familias también requieren la unción de sus familiares enfermos cuando empeoraron y estaban más graves.

-¿Cuántas visitas diarias a enfermos ha realizado durante la pandemia?

-Es difícil contabilizarlas, pero está claro que han disminuido porque hay más enfermos, pero también más control y limitaciones. Al día puede haber unas seis comuniones y las unciones pasan por distintas fases, el volumen aumenta cuando el hospital vive una fase en la que los fallecimientos crecen.

-¿Cómo ha vivido como capellán el fallecimiento de tantos enfermos por covid?

-Lo he vivido muy de cerca y ha sido muy complicado. Pero lo más duro es que esos mismos fallecimientos los he vivido en la parroquia, enterrando a personas a las que sus familiares no podían despedir por las restricciones que hubo en la primera ola. La asistencia a los funerales fue tan reducida que fue muy duro y tuve que acompañar a familias que se veían solas. El virus nos ha dejado una herida grande, además de la propia experiencia de la muerte. Yo, personalmente, vivo estas situaciones con la fuerza que te da nuestra propia vivencia espiritual, no hay otro consuelo.

-¿También los sanitarios han buscado en usted consuelo?

-Algunos de ellos sí. No buscan tanto consuelo como poder hablar con alguien. Compartes horas con ellos y es normal. Han vivido momentos muy difíciles, ahora es uno de los más duros y están hasta arriba de trabajo. Eso lo notas. Algunos también acuden periódicamente a la capilla del hospital, en la séptima planta, para rezar, pensar o buscar un momento de paz y de calma en medio de todo ese estrés del trabajo.

-Precisamente en esa séptima planta pasó usted el confinamiento. ¿Cómo vivió esa experiencia?

-Esa fue una de las experiencias más duras. Viví dentro del hospital desde el 16 de marzo hasta el 16 de mayo. Solo salía los domingos e iba a la parroquia de Piedras Blancas para dar las misas a puerta cerrada. El resto del tiempo lo pasé dentro del Hospital San Agustín, recluido en la capilla y en mi despacho. El Señor me ayudó a vivir el confinamiento con paz y serenidad. Puede que lo más difícil, como para todo el mundo, fuese aprender distribuirme el tiempo como pude. Aproveché, sobre todo, para estudiar y leer.

-Ahora más que nunca puedo preguntarle, ¿el servicio religioso es un privilegio o un derecho del paciente?

-Ya fui capellán en otros hospitales de la región anteriormente y siempre he tenido claro que es un derecho para el paciente. No es algo que se le imponga a nadie, eso desde luego, el propio paciente y su familia están en su derecho de solicitar nuestra presencia. Nuestra labor es la de prestar un servicio de atención y cuidados.

«La gente aún tiene miedo»

-Entiendo que para usted también es un trabajo muy solitario. ¿Realiza solo las labores de capellán del hospital?

-No, en el Hospital San Agustín hemos sido dos capellanes durante los últimos años. Don José Ramón García llevaba aquí veinticinco años, pero al ser persona de riesgo tuvo que marcharse al principio de la pandemia. En julio se ha nombrado otro capellán, Pablo Valverde Barretto, y ahora nos turnamos porque sería muy duro para uno solo.

-Como párroco de Piedras Blancas, ¿cómo se ha adaptado a esa cierta normalidad que vivimos estos días?

-Desde que pudimos recuperar la presencialidad lo hicimos y ahora hemos empezado la catequesis con todas las medidas de seguridad. Se nota que hay personas que tienen miedo y son reticentes, pero yo siempre animo a que luchemos contra el miedo y no nos dejemos vencer. El virus hace de las suyas, pero no podemos permitir que nos encierre en nosotros mismos.