«La enseñanza concertada está siendo asfixiada por la administración»

Javier Martínez, director del Colegio San Fernando. Javier Martínez Director del Colegio San Fernando «Enjoy Sanfer situará al Colegio San Fernando en la vanguardia de los centros escolares de España» J. F. GALÁN AVILÉS. Lunes, 7 enero 2019, 03:56

Avilés contará con un nuevo centro deportivo privado de uso público de primer orden, el mayor de la ciudad, un moderno gimnasio con piscinas, área termal y pistas de pádel promovido Enjoy Wellnes en terrenos del Colegio San Fernando, entre la calle Fuero de Avilés y camino de Gaxín, enfrente del centro de salud de El Quirinal. Javier Martínez es el director del colegio, un centro privado, concertado y bilingüe con bachillerato internacional, 78 años de historia y 1.700 alumnos.

-¿Con qué perspectivas nace Enjoy Sanfer?

-Será un inmejorable complemento para las excelentes instalaciones deportivas que ya tiene el colegio, situándolo en la vanguardia de los centros escolares de España. Al mismo tiempo estará abierto al público, así que podrá disfrutarlo todo aquel que lo desee.

-El deporte es un sector en auge.

-El crecimiento es espectacular, especialmente entre mujeres y mayores de cincuenta años, y la oferta de Enjoy se adapta a todos los gustos y necesidades. Está en pleno proceso de expansión y en cinco años será líder en este formato de centros.

-¿Cómo surgió la idea?

-Para un colegio privado afrontar en solitario unas instalaciones de esta envergadura resulta inasumible, por eso contactamos con Enjoy y todo fue muy bien.

-¿Sigue siendo la educación física una 'maría'?

-En absoluto. Todas las asignaturas son importantes y el deporte tiene como valor añadido que refuerza las relaciones entre los alumnos, su integración y su cercanía al colegio. La mitad de los 1.700 alumnos que tenemos practican actividades deportivas extraescolares.

-Lleva veinticinco años al frente del colegio. ¿Cómo ha evolucionado la enseñanza desde entonces?

-Lo que más ha cambiado son las herramientas. Y no me refiero únicamente a las nuevas tecnologías, también a la metodología. En este sentido, ha sido muy importante la incorporación del colegio, hace siete años, al bachillerato internacional, un programa de aprendizaje muy diferente al tradicional. La transformación ha sido radical.

-¿En qué consiste?

-Es lo contrario al 'empolle'. Se basa en desarrollar y poner en común mediante el trabajo en grupo, la indagación y el pensamiento una serie de contenidos a partir de unos conceptos e ideas centrales, en formar mediante una visión global un modelo de persona con unos valores y principios definidos por una serie de atributos. Es una metodología educativa rigurosa y exigente, y está reconocida a nivel internacional como la mejor.

-¿Cuáles son esos diez atributos?

-Los que se busca es que los alumnos sean indagadores, pensadores, íntegros, de mentalidad abierta, solidarios, audaces, reflexivos, equilibrados, bien formados e instruidos y buenos comunicadores.

-También ofrecen bachillerato internacional.

-Se puede escoger al finalizar cuarto de Secundaria. Son examinados externamente y su reconocimiento es tal que los alumnos que se titulan en él acceden directamente a la Universidad, y muchos son becados por las mejores de Europa. Este curso tenemos dos grupos de cada.

-¿Y el inglés?

-El San Fernando es un colegio bilingüe. Aunque la lengua de instrucción es el español, a partir de los dos años se empiezan a dar contenidos en inglés. También somos centro oficial examinador de los exámenes de Cambridge .

-El debate sobre la enseñanza pública, privada y concertada sigue abierto.

-La concertada ha permitido acceder a la privada de manera asequible. La ha democratizado. El problema es que la financiación cada vez es menor. Sobre todo en Asturias, que al contrario que otras comunidades no complementa la aportación del Estado. En términos relativos, desde que se implantó en 1994 hasta hoy ha descendido un 32%, y además las nuevas tecnologías han exigido a los concertados realizar fuertes inversiones, por lo que el desequilibrio es aún mayor. La red concertada está siendo asfixiada por la administración pese a que para las arcas públicas el coste por alumno es muy inferior, 2.800 euros anuales frente a 9.000 en la pública.

-La modificación de la Lomce está en curso.

-El anteproyecto no recoge un compromiso de financiación, ni para la pública ni para la concertada. Ambas redes están asistiendo a un progresivo recorte. Además, se excluye el criterio de demanda social como factor determinante, cuestión que rompe la libertad de elección de centro educativo. La concertada no puede concebirse como un complemento de la pública.

-También está sobre la mesa el debate sobre la asignatura de religión.

-Es algo en lo que no se debería de poner tanto el foco porque conduce al terreno político y los colegios no deberían de estar sujetos a debates ideológicos. Yo entiendo que en los concertados que la imparten debe ser evaluable. El que no la quiera puede escoger otro colegio.

-Ahora se plantea la posibilidad de impartir las lenguas cooficiales en todas las autonomías.

-Me parece un sinsentido, una ocurrencia que tiene como finalidad buscar la sonrisa de grupos minoritarios en determinados sectores políticos. ¿Necesitan los asturianos aprender euskera? Lo que hay que garantizar es que el español sea vehicular en todas las autonomías para que en caso de cambio de residencia el alumno pueda continuar sus estudios en el idioma común.

-¿Qué aceptación tiene el asturiano en el San Fernando?

-La mayoría de nuestros alumnos optan por cultura asturiana, no por la lengua.

-El informa Pisa no deja a buen lugar al sistema educativo español.

-Debería sacarnos los colores. El borrador de la nueva ley de educación hace hincapié en propuestas muy dispersas que en nada mejoran la calidad educativa. No dice nada de la lectura comprensiva. Es un aspecto clave en la metodología del San Fernando, inculcar altos niveles de pensamiento crítico para que los alumnos tengan capacidad de interpretar y aplicar lo aprendido en nuevos contextos y en la vida real. Se llama aprendizaje significativo y es lo que a mi juicio se tendría que promover desde el ámbito legislativo.

-Se habla mucho del modelo finlandés.

-Es exactamente eso, menos contenidos y más pensamiento.

-¿Qué distingue al San Fernando de otros colegios?

-Nuestra metodología, el bachillerato internacional, nuestras magníficas instalaciones, que se verán reforzadas con Enjoy Sanfer y el altísimo grado de compromiso del claustro de profesores.

-¿Cuál es el perfil del alumno?

-Somos un centro abierto, sin la menor restricción. En lo que sí somos estrictos es en las normas de funcionamiento y en el reglamento interno. Exigimos un alto nivel de disciplina y los padres así lo quieren. No se toleran faltas de comportamiento ni de respeto a profesores o a otros compañeros y somos rigurosos con los incumplimientos.

-¿Cree que el profesor ha perdido autoridad?

-En la sociedad en general mucha, en nuestro colegio no se tolera. A veces sí se percibe falta de compromiso de algunos padres. Cuando les advertimos de algún incumplimiento en lugar de colaboración con el colegio encontramos complicidad con el hijo. Cada vez es más frecuente y rompe la confianza.

-¿Tiene algún otro proyecto en cartera?

-Consolidar lo que ya tenemos tanto desde el punto de vista de instalaciones como de metodología y seguir la línea educativa que tan buenos resultados nos está dando. El curso pasado todos nuestros alumnos aprobaron la EBAU.