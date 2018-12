«Entendemos que hay que darle más seguridad al colector industrial» «Todas las empresas están incorporadas, pero no estarán plenamente operativas hasta que acaben las obras en mayo» A. SANTOS OVIEDO. Domingo, 16 diciembre 2018, 07:24

-El colector industrial no deja de dar sorpresas.

-Recepcionamos el colector en septiembre aproximadamente, y ya vimos que había que implementar un mecanismo de seguridad que era un sistema de doble bombeo que tiene que dar una garantía absoluta de funcionamiento, porque hablamos de un colector que va a prestar servicio a empresas con unas características especiales. Tú no puedes a la acería de Avilés decir que no le recoges el agua, tienes que recogerla. La inversión es para que haya dobles cámaras y eso facilita que en caso de que falle una tengas otra perfectamente preparada para su funcionamiento. Esta inversión va aplicada en cinco meses y va acompañada de una puesta en funcionamiento. Cuando decimos puesta en funcionamiento es como si no estuviéramos haciendo nada, y no es así. Ya se han aprobado las incorporaciones de las aguas de Alcoa. En los próximos días se harán las pruebas con Fertiberia y las baterías de cok de Arcelor.

Es una infraestructura delicada, grande, potente, y lógicamente lo que tenemos que dar es una seguridad absoluta de que entre en funcionamiento. Se va a operar durante cinco meses y después lo va a gestionar Cadasa.

-¿Son compatibles esas obras con poner el colector en servicio?

-Se están incorporando Alcoa, Fertiberia, Arcelor, Dupont, Cogersa y AZSA, y van a ir por ese orden. Todas están incorporadas, pero no están operativas. Vamos poniéndolas operativas de forma sistemática y ordenada. A los cinco meses tienen que estar todas incorporadas fijo. Se trata de ir a mayores en seguridad, no podemos permitirnos el lujo de fallar en esta cuestión.

-Esta nueva inversión desvela otra vez fallos de construcción.

-No, ellos -Confederación Hidrográfica del Cantábrico- tenían un diseño que entendemos que es muy poco seguro, y nosotros creemos que hay que dar un servicio con la máxima seguridad. Es un problema conceptual. La Confederación nos entregó un sistema que nosotros recepcionamos en septiembre y vimos que había que hacer una serie de mejoras de seguridad de funcionamiento, y es lo que estamos haciendo. Seguramente con el criterio de Confederación era perfectamente operable, pero entendemos que hay que darle más seguridad al sistema.

-¿Se ha superado ya la diferente interpretación sobre los vertidos ocasionales?

-No hay posibilidad de hacer vertidos a la ría y al dominio público marítimo-terrestre, lo que podría haber son aliviaderos. Hay dos partes, una que es río y otra ría. En el río la ley impide el vertido y a partir de esto, lo que sí hay son aliviaderos posibles en zona de baterías de cok, que ya entra en dominio marítimo-terrestre. Las autorizaciones ambientales integradas de las empresas incorporan la autorización de vertido y ahí es donde se ponen las condiciones, eso está regulado según normas comunitarias y se aplican siempre las mejores técnicas disponibles. Es decir, las condiciones de entrada de los vertidos industriales no son libres, está regulado en la autorización ambiental.

-¿El colector está o no operativo?

-Estamos incorporando y haciendo pruebas desde septiembre. Hay dos cosas distintas, la puesta en marcha o arranque y la operatividad. Nosotros estamos invirtiendo para la puesta en marcha y arranque, pero está operativo. ¿Cuándo se lo vamos a pasar a Cadasa? Cuando tengamos seguridad de garantía y eso es en mayo de 2019. Pero el colector está operativo, estamos haciendo pruebas, no puedo conectar a Arcelor una acería y que haya un fallo operativo, necesito tener una garantía de operatividad.

-En Avilés se lleva pidiendo durante casi dos años la mejora del aliviadero del colector del Río San Martín para evitar inundaciones como las que se sufren en Llano Ponte y El Muelle.

-Las inundaciones de Llano Ponte están asociadas al colector (municipal) y al aliviadero del río San Martín (de titularidad indeterminada). El aliviadero alivia el cauce del río, que desemboca en la ría de Avilés en las proximidades del apeadero de Feve. En grandes pleamares, la salida del río está 'taponada' por la marea. Cuando coincide con precipitaciones fuertes, no desagua la red de saneamiento y se inunda Llano Ponte. La inversión va por anualidades, tenemos una de 50.000 euros en 2019, luego 150.000 en 2020, 450.000 en 2021 y 350.000 en 2022. El próximo año tendremos el proyecto.

-¿Cuándo estará acabada la obra?

-En 2022.

-En Avilés se considera prioritaria y van casi dos años de retraso.

-Estamos preparando los antecedentes técnicos para redactar el proyecto y el más determinante es el gálibo que imponga Adif bajo su infraestructura. Lo más crítico es la hinca de tubería bajo la vía de Feve. Los condicionantes mecánicos de ese cruce van contra la necesidad hidráulica de desaguar el exceso de caudal. Creemos que tenemos que utilizar un sistema de alivio forzado para resolver las inundaciones cuando coincidan aguaceros con mareas altas.

El carácter de urgencia en una obra se le puede dar cuando tienes un problema de un argayo, de que se cae algo, pero esto es lo que es, y situaciones como esta en Asturias, por desgracia, tenemos más de una. No puede considerarse como un tema urgente, es un tema que hemos atendido con los recursos presupuestarios que tenemos, pero el carácter de urgente no lo tiene. Tiene la atención presupuestaria que le da a la ciudadanía la seguridad de que se va a hacer, que se va a construir con un proyecto adecuado.