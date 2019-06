«He tenido un equipo de trabajo fantástico» Miércoles, 26 junio 2019, 03:26

Es el atletismo un deporte básicamente individual, pero Alba García habló de equipo, de esfuerzos compartidos y de altruismo, de lo que ella misma es ejemplo. Recordó que su carrera deportiva ha ido de la mano de este diario al haber «narrado todas mis victorias, mis derrotas, mis lesiones, mis cambios de club y entrenador, incluso mi enfermedad».

Reconoció que en su trayectoria ha habido «más fracasos que éxitos» de los que ha podido sobreponerse gracias a que «he tenido un equipo fantástico», encabezado por sus padres. Personas todas ellas «que supieron levantarme en los peores momentos, que trabajaron con mucho esfuerzo y dedicación, incluso de manera altruista, para que yo consiguiera mis objetivos y a las que creo que debo bastante más de lo que yo aporté». Mencionó a Pepete, Paco, Toni Mallo, Fernando García Herrero y a Adrián Begega porque sería «imposible nombrarlos a todos» y aludió a Yes, We Run!, el grupo femenino al que entrena y que nació para fomentar el deporte en general. «Sentía que yo tenía algo que aportar, lo que no sabía es que muy pronto la mayor parte de esas mujeres se iban a convertir en un pilar fundamental no solo en mi carrera deportiva, sino en mi vida en general», manifestó.