La Esapa asegura que «no se penalizará a los alumnos por los problemas de acceso» La dirección del centro afirma que se completará la formación de los estudiantes que no puedan asistir al PEPA a través del programa de acción tutorial

Ruth Arias Avilés Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El problema de los traslados entre sedes de los alumnos de cuarto curso de la Escuela de Arte es de difícil solución. La dirección del centro asegura que el traslado de algunas asignaturas que anteriormente se impartían en Camposagrado a la sede del centro en el parque empresarial se planteó «por la necesidad de respetar las ratios para poder ofrecer una formación de calidad». Mantiene que no hay espacios suficientes disponibles en Camposagrado y que se plantearon dos soluciones: establecer turnos de tarde o utilizar las aulas del centro en el que actualmente sólo se encuentran los estudiantes de Restauración, y se pensó que esta última era más adecuada.

El planteamiento de base es que no hubiera desplazamientos entre sedes en el mismo día, con jornadas completas en el PEPA. El problema que surgió, y por el que los alumnos están movilizándose, es que no todos hacen el curso completo, es decir, muchos tienen asignaturas de varios cursos, bien obligatorias, bien optativas, por lo que deberían trasladarse de un edificio a otro sin tiempo material para ello.

«Es posible que haya gente a la que no le vaya bien este cambio y que tenga dificultades», reconoce el director de la Esapa, César Menéndez, quien no obstante asegura que «no se va a penalizar a ningún alumno porque tenga problemas de acceso al centro». La solución que se plantea es «reforzar los contenidos de esas asignaturas a las que tienen dificultades para asistir mediante el programa de acción tutorial». La dirección del centro afirma que «no se va a dejar al alumnado sin formación de calidad».

La escuela reclama que se agilice la construcción de los accesos al parque empresarial para facilitar las comunicaciones

Se da la circunstancia de que, hasta el momento en el que esté lista la segunda fase de la escuela en el parque empresarial, cuya construcción aún no ha comenzado, los alumnos están repartidos entre ambas sedes. Los de Restauración asisten al edificio del PEPA y los de Diseño a Camposagrado. Son estos últimos unos estudios con más demanda que, sin embargo, se encuentran en un centro más pequeño y cuya estructura no es óptima para esas enseñanzas. «Nos planteamos que había una instalaciones nuevas que se podían aprovechar mejor», señala el director.

Los estudiantes, además de reclamar una solución para estos traslados que se han planteado este año, piden agilizar la construcción de los accesos al PEPA, una cuestión que lleva años en el tintero y una reivindicación a la que también se suma el propio centro.

Este acceso peatonal, a priori una pasarela que cruzase la ría y facilitase el tránsito entre el centro de la ciudad y esa zona del parque empresarial, facilitaría enormemente el acceso a todos los alumnos del centro, que ahora deben tomar un autobús que les lleve de Avilés al PEPA, que les de ja en la rotonda de la palmera, desde donde deben caminar hasta la Esapa por el polígono sin pasos de cebra ni aceras en algunos tramos.