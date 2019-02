«Escribir bien es saber contar una historia y no tanto poner las comas y la ortografía» Gonzalo Moure, en una charla en un instituto de Oviedo. / P. LORENZANA El novelista Gonzalo Moure imparte un taller de escritura desde hoy en la sede de la asociación de vecinos de La Luz C. DEL RÍO Lunes, 4 febrero 2019, 02:07

El escritor Gonzalo Moure (Valencia, 1951), afincado en Asturias, impartirá el taller de escritura que comienza hoy en la sede de la asociación de vecinos de La Luz (calle Hernán Cortés, 19), organizadora de la actividad. El premiado autor de títulos como 'El síndrome de Mozart' o 'El bostezo del Puma' asegura que lo más importante es ser curioso y disfrutar con la escritura.

-Aparte de saber escribir, ¿Qué otras cosas hacen falta para ser escritor?

-Curiosidad y disfrute. Escribir es buscar algo. No escribes porque quieras encontrar algo, sino porque lo buscas y de esa curiosidad se desprende el gozo. Cuando escribes, encuentras la respuesta.

-¿Se puede aprender a escribir a cualquier edad?

-Sí, totalmente. De hecho, tengo alguna 'tallerista' de mi pueblo, Figueras (Castropol), que no acabó la primaria y es una escritora de tomo y lomo. Necesita correcciones, pero las aprende, las asimila y en el siguiente relato comete menos errores. Poner bien todas las comas o la ortografía no es fundamental, sino saber contar una historia.

-¿Hay técnicas para enganchar al lector?

-Hay una técnica muy clara: tienes que engancharte a ti mismo. Leía hace poco una entrevista en la que el escritor japonés Haruki Murakami decía que al finalizar su jornada de cinco horas de escritura deseaba que llegara la siguiente para saber cómo seguía la historia. Es eso. Si yo estoy enganchado a mi historia, ese lector que no conoces y que no sabes quién es, también lo estará. No hay una fórmula mágica que incluya un poco de sexo, de violencia y, aquí un poco de envidia... si fuera así, sería muy fácil y todo el mundo podría escribir un 'bestseller'.

-¿Cuáles son los errores más habituales?

-El primero es pensar que escribir te va a dar algo de fuera. Si te da algo será algo de dentro de ti. El segundo es contar lo que ya está contado. Necesitas mirar a tu alrededor y encontrar algo, por eso hay que ser muy curioso. El curioso hacia fuera y hacia dentro es el que realmente escribe.

-Ingenio, bagaje, creatividad... ¿Qué importancia tienen estos elementos en la trayectoria de un escritor?

-El bagaje es importante. Todo escritor tiene que leer mucho. Es raro que suceda lo contrario. Escribir es una respuesta a lo que has leído y te ha entusiasmado. La creatividad es relativo y la imaginación es una herramienta como otra cualquiera. Nadie inventa una historia. Las historias están ahí, solo hay que saber encontrarlas en la calle, en el metro, en el autobús, en casa o en el vecino que te encuentras en el rellano.

-Por tanto, hay que ser observador.

-Por supuesto. Yo siempre voy con el bolígrafo en la mano y la libreta de notas en el bolsillo. Tienes que tenerlo hasta en la mesilla de noche. Alguna de mis novelas están basadas en un sueño y, como yo, infinidad de escritores.

-Ahora se publica mucho, pero se lee poco.

-Durante la infancia se lee muchísimo y luego ya no. Pero se escribe más que nunca y el libro se pudre en las estanterías. Hay aplicaciones móviles que usan miles de jóvenes en las que leen lo que han escrito otros a miles de kilómetros. Hay algo que se nos escapa. Yo soy un apasionado de los talleres literarios, más cotidianos y democráticos que el libro como objeto de culto.