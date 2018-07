«Para ser escritor tienes que leer y escribir cada día, no hay otro modo» Dan Abnett. / P. BREGÓN Las tres actividades que protagoniza el autor tienen relación con la escritura de cómics y guión de videojuegos Dan Abnett Novelista y escritor de cómic MARINA MARTÍN AVILÉS. Jueves, 12 julio 2018, 02:48

Dan Abnett escribe cómics desde los años noventa para Marvel y DC. Tiene también varias novelas publicadas, algunas originales y varias ambientadas en el universo de 'Warhammer 40k', un juego de estrategia.

-Es la segunda vez que viene al Celsius, y que repita es buena señal, ¿qué es lo que más disfruta de Avilés?

-Cuando vine me lo pasé muy bien, conocí mucha gente, no solo de manera profesional, si no también de tú a tú. Realmente quería que me invitasen de nuevo, así que estoy muy feliz de estar aquí y espero explorar algo más la ciudad esta vez.

-Participa en tres actividades diferentes durante estos días, todas relacionadas con la escritura. ¿Qué consejo le daría a quien quiere empezar a escribir?

-Me temo que es algo muy simple: tiene que escribir. Sé que puede sonar ridículo, pero es así. La única manera de ser escritor es escribir muchísimo. Igual que no puedes pretender levantarte una mañana y correr un maratón sin haber entrenado, no puedes escribir una novela sin haber escrito mucho antes.

-¿Y leer?

-Sí, es la otra cosa obligatoria. Yo leo muchísimo, lo que sea. Si estoy dos o tres días sin leer, aunque sea el periódico, me cuesta mucho más escribir. Leer y escribir cada día es esencial, suena muy simple, pero no hay otro modo. Hay que apuntar las ideas nada más vienen. La inspiración llega cuando llega, y si en ese momento no lo escribes, cuando llegues a casa recordarás que tuviste una idea, pero no recordarás cual.

-El jueves se proyecta en la plaza del Ayuntamiento 'Guardianes de la Galaxia II'. Como escritor de los cómics en los que está basada, ¿disfruta de la película?

-No, la odio. (Ríe). Es broma, realmente me gusta. Es raro ver los personajes que has creado en tu cabeza, y que sólo has visto en cómics cobrar vida. Pero a la vez es genial. Trabajé durante años haciendo historias de 'Guardianes de la Galaxia', así que cuando me dijeron que Marvel estaba pensando en hacer una película me sorprendí un montón, porque no eran personajes populares. Cuando yo escribía sus historias casi nadie conocía a Rocket Racoon, y ahora lo veo en mochilas infantiles y se me hace raro, pero me hace mucha ilusión.

-¿Qué lee en su tiempo libre? ¿También cómics?

-Leo cómics, muchos, pero ahora también me gusta hacer cosas que no tengan nada que ver con mi trabajo. Veo la televisión o visito castillos, y últimamente es desconectando por completo cuando me viene la inspiración, cuando estoy pensando en otras cosas. Las ideas siempre salen de donde menos te imaginas, hay que desconectar.