La Escuela de Arte iniciará el traslado a la nueva sede a partir del mes de enero Un vicio de nulidad en el contrato de suministro del mobiliario obligará a movilizar parte del material desde la actual sede de Valliniello R. A. AVILÉS. Jueves, 20 diciembre 2018, 01:59

Los alumnos de Restauración de la Escuela de Arte tendrán un inicio de semestre movido porque, a partir del mes de enero, se iniciará el proceso de traslado a las nuevas instalaciones del PEPA. Inicialmente estaba previsto que todo el material fuera de estreno, pero un vicio de nulidad en el contrato del mobiliario general, es decir, el del suministro de mesas, sillas y este tipo de material, ha impedido que la Consejería de Educación pueda hacerse con material nuevo que preveía comprar para la nueva sede de la escuela y otros centros de la región.

Este contratiempo obligará a trasladar buena parte del mobiliario, algo que inicialmente no estaba previsto, mientras estos días continúan las labores de puesta a punto del nuevo centro, con el alta de algunos suministros.

Nada parece que pueda impedir ya que las clases comiencen a impartirse este curso en la nueva sede, algo que se había anunciado que ocurriría en el inicio del curso pasado, pero que por problemas en la contratación y en la adecuación del inmueble a la normativa de seguridad ha tenido que ir posponiéndose hasta ahora.

El alumnado comenzará el semestre en el edificio antiguo mientras se termina la mudanza

La previsión es que los exámenes de enero se realicen en la sede de Valliniello a la par que va comenzando a organizarse la mudanza, y no es descartable que el inicio del segundo semestre deba hacerse aún esas instalaciones. Se contempla una adecuación de la docencia para comenzar la segunda parte del curso con clases teóricas y reservar las prácticas para el momento en el que estén listos los talleres, que sí dispondrán de mobiliario y aparataje nuevos y supondrán una importante mejora con respecto a los actuales, ya que se dispondrán no solo de material más moderno, sino de algunas cuestiones que hasta ahora no existían, como ocho brazos de aspiración que mejorarán la seguridad de alumnado y los docentes al aspirar humos y vapores.

Luego, una vez instalada la nueva sede, se repondrá el mobiliario cuando el contrato pueda volver a convocarse, algo que todavía no ha ocurrido.