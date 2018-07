La Escuela del Deporte prevé llenar sus especialidades de fútbol, esquí y montaña Imagen de archivo de una sesión teórica en la Escuela del Deporte. / MARIETA El centro, con una buena respuesta en la primera fase de solicitud de plaza, comenzará a matricular en septiembre, mes de inicio de los certificados profesionales C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 28 julio 2018, 02:52

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) del Deporte prevé llenar todas sus plazas cuando se cierre el periodo de solicitud en septiembre. De momento, la primera fase, a la que pueden concurrir todos aquellos alumnos que hayan superado las pruebas de acceso en Asturias, presenta muy buenos números, lo que hace confiar en completar la oferta una vez que en septiembre se habilite un nueva fase de solicitud de plaza para aquellos estudiantes que han aprobado las pruebas de acceso en otras comunidades autónomas. Es más, en TAFAD, el ciclo formativo de grado superior de actividades físicas y deportivas, se podría tener que baremar. De momento hay 26 solicitudes para 30 plazas en unos estudios que siempre se llenan.

Las especialidades deportivas, el fútbol, el esquí y media montaña, registran nueve, doce y diez solicitudes respectivamente para dieciséis plazas. Pero en el caso del esquí o de la media montaña, al centro le consta el interés de otras tantas personas de fuera de Asturias. El periodo de matrícula se concentrará del 12 al 17 de septiembre.

En septiembre la actividad en el centro estará asegurada no solo con la publicación de listas de admisión y matrículas, sino con el comienzo de los nuevos certificados profesionales ofertados por Trabajastur. El primero, para el que aún quedan plazas libres, es el de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. Son 470 horas de formación que habilitarán al alumno para ser monitor de aeróbic y disciplinas similares. Según explican desde el centro, es una opción interesante para aquellos alumnos no admitidos en TAFAD que no quieran pasar un año en blanco. Con el cambio de ley, este certificado profesional se puede acreditar como unidad de competencia y ser convalidado posteriormente por algunos módulos del grado superior.

Confirmado, pero aún sin programar está un segundo certificado de hidrocinesia de 150 horas de formación. Este campo de actividad deportiva, en auge y aún por explotar, está enfocado a terapias acuáticas.