La Escuela de Emprendedoras, cerrada desde enero y pendiente de obra La adjudicación de la reparación de la cubierta del Centro de Innovación y Economía en Igualdad quedó desierta y no retomará su actividad hasta que se ejecute

Santy Menor Avilés Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Ya son más de tres los años que lleva sin actividad el Centro de Innovación y Economía en Igualdad, construido en 2011 en Avilés como Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias. El último evento que se desarrolló en este espacio fue en diciembre de 2021 y desde entonces tampoco están activas ninguna de las redes sociales del servicio público, dependiente de la Consejería de Presidencia del Principado y gestionado por la Dirección General de Igualdad.

A pesar de los pocos años de uso, las instalaciones ya necesitan una inversión importante para reparar todas las deficiencias que presenta la cubierta y, el pasado 28 de mayo, la Consejería de Presidencia inició la contratación de obras por un importe cercano a los 98.000 euros. Sin embargo, el 18 de junio concluyó el plazo de la licitación y la adjudicación quedó desierta.

Según el informe público, se observan humedades, moho y manchas por el problema de filtración de agua que produce el mal estado del sumidero de la terraza de la planta primera. Mientras que en la segunda, según se señala en el proyecto de obra para proceder a la reparación, en la azotea transitable estaba previsto en el proyecto que el pavimento fuera de piedra caliza sobre soportes de pvc, pero en su ejecución se optó por colocar el suelo de losas de piedra gris alveolar directamente sobre el forjado y eso ha provocado los problemas.

También se han encontrado deficiencias en la construcción en otras zonas que han terminado por afectar gravemente al interior del edificio, como puede ser que las piedras de las albardillas se colocaron en su día sin juntas lo que ha provocado en parte la deformación actual.

Otra zona con problemas de infiltraciones que han hecho que las placas del falso techo caigan es la que se encuentra en la planta segunda bajo cubierta metálica. En este caso gran parte del problema viene por el montaje del ascensor.

En el último acto acogido por el centro, que sirvió para entregar la marca asturiana de Excelencia en Igualdad a Femxa Formación, Magenta Consultoría y la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón (Emtusa), la entonces directora general de Igualdad, Nuria Varela, ponía en valor el Centro de Innovación y Economía en Igualdad de Avilés y reafirmaba la necesidad de mejorar y ampliar la oferta formativa. Sin embargo, desde entonces no ha vuelto a haber actividades conocidas y no las habrá hasta que las obras, con una duración prevista de cuatro meses, encuentren adjudicatario.