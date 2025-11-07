La escuelina del Palacio Valdés, en Avilés, termina de equiparse para abrir en unos días Está previsto que el martes finalicen los últimos remates y el miércoles se convoque a las familias que tenían plaza adjudicada

Ruth Arias Avilés Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:47

La nueva escuelina de 0 a 3 Curriverás, en las instalaciones del colegio Palacio Valdés de Avilés, empezará a funcionar en unos días después de un año que retraso. Las familias que habían solicitado plaza ya han sido contactadas y se está a la espera de terminar de rematar las nuevas instalaciones para convocar una primera reunión explicativa y comenzar a funcionar.

Las obras de adecuación de la antigua casa del conserje, donde se impartían hasta hace poco los cursos de infantil de 3 a 6, se retrasaron más de lo debido, y después de eso aún hubo que esperar a que se ejecutasen los contratos para la compra de equipamiento, muebles y material. Se espera que todo este listo en unos días, y entre el lunes y el martes de la semana próxima la nueva escuelina quede ya lista.

La previsión que maneja la dirección del centro es poder convocar a las familias que tienen plaza adjudicada a una reunión el próximo miércoles para hacerlas conocedoras de las condiciones y funcionamiento del nuevo centro para poder recibir a los alumnos unos días más tarde, aunque aún no se ha precisado la fecha exacta.

La futura escuela de primer ciclo de infantil contará con tres unidades, una por cada grupo de edad, es decir, una para los bebés de menos de un año, otra para los que tienen entre uno y dos, y una tercera para aquellos que se encuentran entre los dos y tres años de edad. Por su céntrica ubicación ha registrado una alta demanda. Cuando el pasado mes de mayo se abrió el plazo de solicitud de plaza se presentaron 85 instancias, de las que fueron admitidas 39. Son ocho bebés de 0 a 1, trece de 1 a 2 y 18 de 2 a 3. Se quedaron en lista de espera otros 46 menores.

La escuelina contactó además con las familias que habían obtenido plaza el año anterior, ya que la previsión inicial era poder ponerla en funcionamiento hace ahora un año, en noviembre de 2024. A las que seguían interesadas se les ha conservado el derecho este curso.

Ahora las familias están a la espera de esa primera toma de contacto para poder, por fin, llevar a sus hijos a una escuelina que se ha hecho esperar, pero que en unos días será ya una realidad.

