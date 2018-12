El esfuerzo académico tiene premio para Alejandro El estudiante Alejandro Rodilla Herrera. / OMAR ANTUÑA A pesar de su trastorno del espectro autista, aprobó secundaria junto a sus compañeros de La Magdalena C. DEL RÍO AVILÉS. Jueves, 20 diciembre 2018, 02:00

Alejandro Rodilla Herrera sufre un trastorno del espectro autista que limita sus habilidades sociales, pese al cual logró aprobar secundaria junto al resto de sus compañeros del Instituto de Educación Secundaria de La Magdalena. El mérito no ha pasado inadvertido para la Consejería de Educación, que ha concedido al avilesino uno de los premios al esfuerzo personal en secundaria, un galardón que recogerá el próximo mes de enero en una gala que se celebrará en Gijón. Para sorpresa de sus padres, Alejandro ya está pidiendo una chaqueta americana. Quiere lucir mejor que nunca en el que será uno de los días más importantes de su vida.

«Está que no cabe en sí, muy contento. La reacción es muy bonita, muy de niño normal, no lo esperábamos», reconoce su padre Esteban Rodilla, que atiende a este periódico ante la dificultad para interactuar de su hijo. Reconoce que en el instituto apenas tiene relación con unos compañeros que no comprenden las limitaciones comunicativas de Alejandro. «Él no puede dar a entender cómo se siente y, claro, son adolescentes y tienen distintos intereses», explica su padre asumiendo con naturalidad la situación.

«Está que no cabe en sí. Ha tenido una reacción muy bonita», reconoce el padre del joven

Explica que Alejandro tiene que dedicar un tiempo superior a entender y estudiar materias como Lengua o Filosofía, en la que se abordan conceptos abstractos. Aún así, ha demostrado a todo el mundo, y principalmente a sí mismo, que con trabajo y esfuerzo se obtienen frutos. «Ahora se ha venido arriba», se ríe su progenitor.

Queda mucha etapa educativa por delante, pero «tras la fase de astronauta, ahora dice que quiere ser diseñador de videojuegos», que le gustan tanto como el cine con efectos especiales. «Lo que él quiera ser, se intentará», promete un padre que está «encantado con mi hijo tal como es».

«Interactuar es muy complicado para él. Ahora estamos consiguiendo que pida un café en una cafetería, pero no es capaz de mantener una conversación con alguien o de intentar hablar con esa chica que puede gustarle», explica Esteban.

La familia conoció hace más de una semana la decisión de la consejería, que lleva aparejado un premio de trescientos euros que Alejandro se gastará en un ordenador portátil.

Alejandro Rodilla Herrera no es el único avilesino premiado por la consejería de Educación, que también ha reconocido a Darío Bagüés, del instituto Carreño Miranda, en la categoría al rendimiento académico en secundaria. El resto de categorías son los premios extraordinarios de Bachillerato, de Enseñanzas Artísticas y de Formación Profesional de Grado Superior.

