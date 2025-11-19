Portus organiza una charla sobre la navegación en la ría de Avilés desde el siglo XIX La charla comenzará a las 19 horas con entrada libre hasta completar el aforo

Fernando Del Busto Avilés Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:44 Comenta Compartir

El Espacio Portus, dependiente de la Autoridad Portuaria de Avilés, acogerá el próximo viernes, día 21 de noviembre, una charla de Ricardo García sobre la navegación en la ría de Avilés desde el último cuarto del siglo XIX a la actualidad. La charla comenzará a las 19 horas con entrada libre hasta completar el aforo.

Ricardo García es natural de Zeluán y es un estudioso de la historia del puerto de Avilés, habiendo publicado dos libros y diferentes artículos sobre este tema. La conferencia del próximo viernes permitirá conocer los diferentes tipos de naves de navegación interior en la ría, desde el vaporín 'Nieva' que llevaba bañistas desde Avilés a las inmediaciones de El Caballo a la embarcación 'AndyMar Tres', que en los últimos veranos ha impulsado los paseos para turistas por la ría.

Además, Nicolás Alonso, responsable del Espacio Portus, destacó que la organización de esta charla coincide con un momento muy importante para la propuesta expositiva de la Autoridad Portuaria ya que el pasado mes de octubre se alcanzaron los 4.080 visitantes, el mismo registro que en todo 2024.

Actualmente el centro acoge la exposición fotográfica 'Templo y dársena' que se podrá visitar hasta el 6 de abril del próximo año y que recoge la construcción del templo de Nuestra Señora del Carmen en San Juan.