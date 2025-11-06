España quiere alcanzar la neutralidad climática en el parque de Vivienda para 2025

Fernando Del Busto Avilés Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:40 Comenta Compartir

España deberá alcanzar la neutralidad climática en las emisiones generadas por el parque de vivienda en el año 2050. Así lo señaló esta mañana Maite Verdú, directora general de Agenda Urbana y Arquitectura en el Ministerio de Vivienda, dentro de las sesiones del congreso nacional sobre passivhaus que se celebra en el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. La cita continuará mañana viernes; las personas no inscritas pueden acceder libremente a la exposición.

Maite Verdú recordó que los objetivos de neutralidad climática vienen impulsados por las políticas europeas, ya que «dos tercios de las emisiones globales de dióxido de carbono vienen de la ciudades». La directora general recordó que 2050 es el límite temporal fijado por una directiva europea en cuya trasposición a las leyes españolas se viene trabajando en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica.

La idea del Ministerio de Vivienda es que, antes de fin de año, se inicie la información pública del nuevo Código Técnico para la nueva construcción. En él se introducen nuevos conceptos como el análisis de la huella de carbono a lo largo de toda la vida de la construcción, desde su diseño a la posible demolición, y definir con más exactitud lo que supone no tener emisiones de dióxido de carbono.

Verdú, además, avanzó que el Plan Nacional de Renovación impulsará la rehabilitación de todo el parque de vivienda, donde muchas construcciones se encuentran desfasadas respecto a los criterios actuales de confort y sostenibilidad. En esta línea, Verdú apuntó que se trabajaba en un PERTE para la descarbonización de todo el proceso constructivo y la mejora de la eficiencia energética en las viviendas.

«Estamos ante un cambio de época»

La presencia del senador del PP José Ramón Díaz de Revenga, presidente de la comisión de vivienda en la Cámara alta, refleja el interés por este modelo constructivo. Revenga acudió en una delegación oficial junto con una senadora del PSOE y un letrado de las Cortes para evidenciar que «estamos ante una política de Estado porque uno de los grandes problemas actuales de España es la vivienda». Revenga recordó que en España «necesitamos construir mucho, pero no podemos caer en los errores del passado».

Tanto Revenga como Verdú apelaron a la necesidad de la eficiencia energética, ya que la energía «es cada vez más cara», señaló Revenga.

Uno de los retos que se planteó fue la financiación de las futuras rehabilitaciones. Maite Verdú aludió a posibles ayudas europeas mientras que Revenga invitó a «no fiar todo a la subvención» y pensar en otro tipo de incentivos como los fiscales.

En la jornada inaugural, Concha Uría, presidenta de la asociación española de passivhaus, abogó por la necesidad de cambios en la normativa y una simplificación administrativa que impulse la adopción de criterios sostenibles.

Jessica Grove-Smith, directora adjunta del Instituto Alemán de Passivhaus, destacó el papel central de las administraciones en el impulso de modelos sostenibles, citando varios ejemplos. En Massachusetts, el estado fijó unos criterios generales de mínimos y, sin embargo, las administraciones locales elevaron las exigencias en su desarrollo.

La jornada inaugural incluyó el anuncio de la sede de la próxima conferencia nacional de passivhaus, que será Logroño.

Ampliar Vista general de la Feria sobre passivhaus. Pablo Nosti Una feria para acercarse a las diferentes posibilidades Además de la sucesión de charlas técnicas, la conferencia nacional cuenta con una feria en la que diferentes expositores presentan las posibilidades que implica passivhaus. La mayor parte de los participantes son fabricantes para la construcción, como la empresa avilesina Viavi, especializada en la producción de ventanas y calidad, habida cuenta que la mayoría de los asistentes son potenciales demandantes de sus servicios para los proyectos que desarrollen.