El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Ana María Díaz y Alejandro Alonso, vicepresidenta y presidente de la Asociación Rey Pelayo en la actual sede de la entidad. PALOMA UCHA

Alejandro Alonso y Ana María Díaz Gerente y vicepresidenta de la Asociación Rey Pelayo

«Esperamos poner la primera piedra del nuevo centro en tres semanas»

«Ya casi llegamos a los 80 alumnos, somos cerca de 20 trabajadores y cada año crecemos. El espacio actual ya se nos ha quedado pequeño»

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Ayuntamiento de Avilés está a punto de resolver la adjudicación del contrato para la construcción del futuro centro ocupacional de apoyo a la integración ( ... CAI) que dará servicio a personas adultas con discapacidad. Se ubicará en la calle Mario Leal Baquero, en el barrio de La Grandiella, y supone una inversión de 1,3 millones de euros. Si el centro está a un paso de convertirse en una realidad es gracias a la lucha incansable de la Asociación Rey Pelayo, entidad de referencia en la comarca y la responsable de gestionar este nuevo equipamiento cuando se produzca el traslado, previsiblemente a finales del año que viene. Su gerente y su vicepresidenta valoran ahora el largo camino que han recorrido para llegar hasta aquí y las expectativas de crecimiento, mejoras y desarrollo de nuevos proyectos que se abren con la creación de este nuevo centro que se construirá en una parcela de 2.290 metros cuadrados y tendrá dos plantas, además de aparcamiento y zonas ajardinadas que supondrán más de mil metros cuadrados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Quién fue la más elegante en la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias?
  2. 2 Un cementerio de animales en la playa de San Lorenzo
  3. 3 Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa
  4. 4 Muere un vecino de Barredos, en Laviana, horas después de recibir varios golpes en plena calle
  5. 5 Herido un joven motorista en un accidente en una rotonda del centro de Blimea
  6. 6 El inquietante hallazgo de una pistola simulada en el exterior del hotel Reconquista, en Oviedo
  7. 7

    Denuncian un caso de acoso escolar a una niña de 14 años en un instituto de San Martín del Rey Aurelio
  8. 8 Una corbata rebelde y un dobladillo descosido: lo que no se vio del Reconquista
  9. 9

    Las futuras viviendas de Peritos, en Gijón, crecen a golpe de módulos
  10. 10 El adiós del Rey ante la Princesa madura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Esperamos poner la primera piedra del nuevo centro en tres semanas»

«Esperamos poner la primera piedra del nuevo centro en tres semanas»