«Este año espero dar el Gordo de Navidad» Amelia García, a la derecha, atiende al público que llenaba ayer su administración. / OMAR ANTUÑA La administración número 8 de Versalles es un hervidero de curiosos y compradores tras el premio de la Primitiva del sábado

No todos los días se da un premio de 527.761,11 euros, por eso, desde que se supo que la administración de lotería número 8 de Avilés había sellado uno de los tres únicos acertantes de seis números del sorteo de la Primitiva del sábado, el establecimiento de la calle Covadonga de Versalles se ha convertido en un hervidero de clientes esperanzados por contagiarse de buena fortuna.

«Muchos son clientes de siempre, pero sí es verdad que mucha gente ha venido por el premio», comenta la lotera Amelia García que lleva treinta y dos años repartiendo suerte en el barrio de Versalles.

Aún se desconoce la identidad del afortunado ganador del premio, por eso las especulaciones y cábalas son constantes en el barrio. «Lo cierto es que no tenemos ni idea de quién puede ser, el boleto es electrónico y los días previos al sorteo vino mucha gente de fuera», asegura la lotera.

La expectación es tal que incluso a Amelia le asaltan las sospechas. «Un señor me llamó la atención porque entró y se fue directo a mirar el listado de bancos donde pagamos los premios. Yo pensé ¿será él?», comenta risueña.

Sea quien sea el ganador, Amelia confiesa sentirse feliz con haber dado el premio. No es la primera vez que su administración reparte fortuna. De hecho, en 2005 ya selló otros 529.000 euros en otro boleto de seis aciertos ganador de la Primitiva. «Le tocó a una señora del barrio de 80 años, que se enteró cuando vino a comprobar el boleto. Cuando se lo dije no se lo creía. De hecho me hizo acompañarla al banco para confirmar que era verdad», recuerda con cariño. En este mismo sorteo ha repartido también otros cinco premios en boletos con cinco aciertos más el complementario.

Por si fuera poco lleva entregados tres premios de la Lotería Nacional, y una Quiniela de pleno al 15. Pero Amelia, aunque agradecida, aún no se da por satisfecha. «Espero dar el Gordo de este año, es mi ilusión más grande», asegura.