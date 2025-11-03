La estación de autobuses suma 25 plazas de zona azul de Avilés tras la obra del intercambiador

Yolanda De Luis Avilés Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

A falta de pequeños remates, se ha recuperado ya la normalidad en la circulación del primer tramo de la avenida de Los Telares, la primera fase del proyecto del Principado que incluye también una mejora del transporte urbano en la zona de Las Meanas y la avenida San Agustín para reducir los tiempos de acceso al Hospital. De esta forma, en la última semana la ciudad ha ganado nuevo espacio para el estacionamiento en el interior de la estación de autobuses. Las 25 plazas de aparcamiento existentes previamente y que hasta ahora eran de acceso restringido se han convertido en zona azul y, además, se ha habilitado un espacio reservado para peatones junto a ellas para garantizar la seguridad de los conductores que salgan del vehículo estacionado.

Además, el asfaltado del espacio en el que intervino la Consejería de Fomento frente a la estación de autobuses se completó con un contrato del Ayuntamiento para renovar completamente el pavimento de este primer tramo de la avenida de los Telares. Con una inversión de 25.410 euros, la empresa Arposa 60 ejecutó el asfaltado de la carretera entre los números 3 y 15 de esta calle. El Consistorio solicitó sólo oferta a esta empresa, que es la que ejecutaba este asfaltado para el Principado, con el objetivo de que así la obra quedase completada sin que hubiera parones por el medio al intervenir otra empresa en la ejecución.

Primera queja

El asfaltado recientemente finalizado ya tiene la primera queja de los conductores que es la línea continua que frente a la estación de servicio impide que quienes quieren girar en dirección a Castrillón puedan hacerlo, como sucedía con anterioridad a estas obras. Los conductores tienen que circular hasta Llano Ponte para poder girar.