Los estudiantes lamentan la falta de refuerzos del autobús universitario Autobuses en el campus de El Cristo, en Oviedo. / MARIO ROJAS Los mayores problemas se producen en época de exámenes y se han producido casos de alumnos que han llegado tarde a la convocatoria FERNANDO DEL BUSTO Sábado, 2 febrero 2019, 02:15

Si ve una avalancha de estudiantes universitarios tratando de subir al autobús en El Atrio o El Carbayedo, no se preocupe. Seguramente será época de exámenes y los jóvenes se juegan la oportunidad de llegar a tiempo a la convocatoria. No es la primera vez que alguno queda fuera del examen por llegar tarde a la cita; así que cumplir con el horario justifica algún que otro empujón o no respetar el turno de llegada a la parada.

Es la descripción de una situación que viven los universitarios avilesinos y sus familias desde hace años. Se repite curso tras curso sin que nadie la remedie. Aunque se incrementan las frecuencias hasta en ocho pasos diferentes respecto a otros momentos del año, siguen quedando alumnos en tierra.

«Los problemas siempre aparecen en época de exámenes, en otras ocasiones es más fácil encontrar sitio, pero en esos momentos en las últimas paradas resulta imposible», asegura una antigua estudiante de la Universidad de Oviedo.

Ante esa situación, los estudiantes recurren a diferentes tácticas, que suelen ser acortar paradas o ir con suficiente antelación. El autobús universitario arranca en la plaza del Ayuntamiento de Piedras Blancas y realiza doce paradas. También tiene frecuencias que comienzan en Pruneda, a la altura de Deportes Roxín, y hacen otras tres paradas.

En el momento que se completa, sigue su ruta hacia Oviedo. Así, cuando la cita es ineludible, los alumnos acuden a una parada con más posibilidad de tener hueco, como puede ser la situada en Pruneda, a la altura de Roxín, o incluso en la Opel.

La otra opción es adelantar el horario. Si el examen es a las diez, lo habitual es intentar subirse en el autobús de las 7 o 7.30 para luego realizar el repaso de última hora en la facultad.

La posibilidad de ir al servicio regular también queda muy limitada y no aporta ninguna ventaja significativa. El caso más sangrante lo sufren los estudiantes de Gijón, ya que necesitarían otra media hora para llegar al Hospital Universitario de Cabueñes o el campus politécnico, en el mejor de los casos.

La única alegría que han recibido los universitarios ha sido la rebaja del 4,4% en el abono mensual, que desde enero cuesta 65 euros frente a los 68 del pasado año. Para muchos estudiantes, se trata de un precio alto habida cuenta de las carencias del servicio, como los escasos refuerzos en época de exámenes.

Y más cuando el calendario lectivo se encuentra perfectamente definido por la Universidad de Oviedo y se conoce el número de alumnos. La opinión de las familias y los estudiantes con los que habló este diario es que no debería muy ser complejo tener una previsión de los autobuses y poder reforzar las frecuencias cuando los vehículos se encuentran llenos.