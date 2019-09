Los estudios y ensayos de Cadasa reducen el mal olor en la depuradora de Maqua Cúpula de la estación de tratamiento de aguas residuales de Maqua, con el núcleo de viviendas de Zeluán al fondo de la imagen. / MARIETA Análisis olfatométricos y de materiales reparten el origen del problema y de la corrosión entre la planta, la industria y la influencia del mar ALBERTO SANTOS AVILÉS. Viernes, 27 septiembre 2019, 01:31

El esfuerzo del Consorcio para el abastecimiento de agua y saneamiento en el Principado (Cadasa) en el últimos años para reducir las molestias del mal olor en la depuradora de Maqua empieza a dar sus frutos. La prueba más exigente suele ser el verano, máxime cuando es caluroso como el pasado, y tanto los estudios olfatométricos como los continuos ensayos de los técnicos para mejorar las condiciones de la planta de tratamiento han sido satisfactorios. El mejor reconocimiento ha llegado de los vecinos sufridores: «Hay que reconocer que se ha mejorado en el tema de los olores gracias al trabajo de los técnicos de Cadasa y de la jefa de la planta».

El principal objetivo del consorcio en su empeño por mejorar las condiciones de la depuradora, tanto para beneficio de los vecinos como de los propios trabajadores de la instalación, ha sido conocer en primer lugar la procedencia de los olores. Para ello se han realizado análisis olfatométricos, cuyos resultados apuntan a más de un foco del problema. Es decir, no solo se puede atribuir a la actividad de la depuradora, sino que influyen más factores, que también son los responsables de la corrosión de los materiales de la estación de tratamiento de aguas residuales.

No solo hay un problema por el ácido sulfhídrico que se desprende de la actividad en la depuradora, sino que también hay que tener en cuenta la influencia en la presencia de cloruros y productos químicos del entorno de grandes industrias en el que se ubica Maqua, además de la cercanía del mar. Estos factores estarían también en el origen de la rápida corrosión de la estructura de la planta, tal y como se refleja en otro estudio sobre los materiales realizado en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Aunque la solución integral de reforma de las instalaciones, dependiente del gobierno central, está aún en fase de anteproyecto y dependerá de futuros presupuestos generales del Estado, el gobierno regional invierte cada año en el mantenimiento de la depuradora de Maqua. Además, los técnicos de Cadasa se afanan en encontrar soluciones que permitan en el corto y medio plazo mejorar las condiciones de trabajo y reducir las molestias que sufren los vecinos.

Cambio de metodología

Una vez conocido el origen de los malos olores, para lo que entre otras cosas se han instalado captadores en las viviendas de los vecinos del entorno de Maqua, Cadasa también ha realizado un importante número de ensayos de productos y metodología que permitan reducir las molestias.

Entre las medidas que se han puesto en práctica con resultado satisfactorio en el verano que acaba de finalizar se encuentran cambios en las estrategias de operación de la depuradora. Se trata de ensayos en una nueva metodología de trabajo que tiene que ver con, por ejemplo, el análisis de dónde se genera más deshidratación o los horarios más adecuados a la hora de sacar los lodos sin que se generen malos olores en el entorno.

Esa política de Cadasa de estudiar continuamente las fórmulas para mejorar el funcionamiento de la depuradora de Maqua se incluye un contacto permanente con los vecinos del entorno. De hecho está prevista una reunión con la asociación vecinal para explicar al detalle el resultado de los estudios de olores y de materiales y las medidas que se han puesto en práctica en los últimos meses, que han tenido como primer resultado un verano con menos molestias.

A la espera de esa reunión, los propios vecinos reconocen la mejoría. Agustín García, presidente de la asociación Enlaze, apunta directamente al «esfuerzo del gerente de Cadasa, de sus técnicos en Maqua y de la jefa de planta para solucionar los problemas que van surgiendo». Él mismo acogió en su vivienda uno de los captadores necesarios para el estudio olfatométrico y asegura que «ha sido un verano tranquilo en cuanto al tema de los olores».

García es más beligerante a la hora de hablar de la parte política en la solución de sus reivindicaciones y apunta al gobierno regional para insistir en otros problemas que aún no se han solucionado, en especial los que está generando la puesta en marcha del colector industrial. «Que no digan los políticos que es una gran obra y que funciona muy bien porque saben que eso no es así. Tenemos el problema del ruido y alguna fuga en las arquetas y estamos pendientes de una reunión», añade.

Mientras, sigue la tramitación del anteproyecto de reforma integral de la depuradora de Maqua, aunque al retraso que acumula -ya se contaba con partida presupuestaria en 2019 que al final no se consignó- podría ser aún mayor por la ausencia de un gobierno central en plenas funciones. El anteproyecto está en fase de estudio de impacto ambiental. El siguiente paso sería abrir el proceso de licitación de la redacción y ejecución de las obras de construcción de un nuevo edificio que sustituirá a la fallida cúpula que cubre desde su inicio la estación de tratamiento de aguas residuales de Maqua.

La licitación debería desembocar en la convocatoria de un concurso público que, según Confederación Hidrográfica del Cantábrico, sería de proyecto y obra. Es decir, que la empresa ganadora recibiría el encargo de redactar el proyecto y de ejecutar a su vez las los trabajos. En el mejor de los casos la adjudicación sería a finales de este año 2019, por lo que tan solo sería necesaria una pequeña partida económica que saldría del citado epígrafe de saneamiento en los presupuestos generales del Estado. Por tanto, el grueso de la inversión para ejecutar la obra quedaría pendiente de futuros proyectos presupuestarios del Gobierno central a partir de 2020.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, había avanzado a mediados de agosto del año pasado en Avilés su intención de incluir en el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2019 la partida de cuarenta millones de euros necesarios para la reforma de la estación depuradora de Maqua, cuando su inversión inicial fue bastante inferior y rondó los 23,4 millones de euros.

El anteproyecto, adelantado en marzo pasado por LA VOZ DE AVILÉS, confirma el mal estado de las instalaciones y plantea una reforma estructural completa de los edificios. En primer lugar, habría que afrontar el rediseño del edificio de bombeo. El anteproyecto asegura que la cúpula «se encuentra en muy mal estado debido a la corrosión de la misma generada por el ambiente con elevada salinidad y la generación y liberación de SH2 -ácido sulfhídrico- que se produce en condiciones anaeróbicas».

Por ese motivo, se recomienda su desmantelamiento y construcción de un nuevo edificio de planta hexagonal que se apoye sobre las pantallas del pozo, «con la finalidad de evitar la ejecución de un pilotaje nuevo, con el coste económico que ello supone, y aprovechar el existente».

En cuanto al estudio del bombeo de cabecera, el anteproyecto recoge que «requiere un rediseño para convertir el pozo de bombeo actual de cámara húmeda a cámara seca, con el objetivo de mejorar la flexibilidad y accesibilidad del mismo».

Los técnicos redactores del documento advierten igualmente del mal estado de las cubiertas de todos los edificios de la estación de tratamiento, a excepción del edificio de control. «El resto presentan una cubierta de láminas de acero galvanizado. Debido a su poco aislamiento respecto a los agentes externos, se recomienda la sustitución de estas cubiertas por un sistema de tejas, que se apoyará sobre las placas existentes», plantean.