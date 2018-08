«Europa necesita que se escriba una historia de elementos comunes» Emilio de Diego, en uno de los salones de La Granda. / MARIETA «Algún señor como Zapatero, ayuno en conocimientos sobre derecho político, introdujo confusión entre España y nación» Emilio de Diego Historiador J. F. GALÁN AVILÉS. Miércoles, 1 agosto 2018, 05:07

Doctor en Geografía e Historia y Derecho y miembro de la Real Academia de Doctores de España, Emilio de Diego impartió ayer una charla titulada 'La España de 1518-1525' enmarcada en el ciclo que los Cursos de La Granda dedican al quinto centenario de la expedición que, comandada por Magallanes y tras su muerte por Elcano, circunnavegó por primera vez el planeta.

-¿Por qué ese período tan concreto?

-En 1518 fue cuando Carlos I, que había desembarcado en Tazones en 1517, jura como Rey ante las Cortes de Valladolid y después antes las de Aragón y Barcelona. Durante los siete años posteriores logró una serie de importantes logros que culminarían en 1525 con la Batalla de Pavía, que consolidó durante un tiempo la hegemonía española en Italia, y con su matrimonio con Isabel de Portugal, completando así la política de aproximación ibérica.

-¿Cuáles fueron los logros más relevantes?

-Carlos I forjó la primera globalización en el sentido estricto de la palabra, globo, y a nivel interno resolvió grandes factores de tensión interna, como los levantamientos de las comunidades.

-¿Es correcto hablar de España como nación en esas fechas?

-Como aspecto integrador de unas realidades políticas que confluyen en la Corona, sí. Como espacio nacional de derecho político España se creó en el siglo XIX. Son dos conceptos que no se deben confundir.

-Es un tema que genera cierta controversia.

-Eso es porque algún señor como Zapatero, ayuno en conocimientos sobre este aspecto del derecho político fundamental, introdujo con cierta frivolidad alguna confusión entre los términos España y nación, un término polisémico. Nación puede significar lugar de nacimiento o tener connotación étnica o cultural. Ahora bien, en el sentido jurídico político es un espacio acotado por un marco legal común en el cual la soberanía emana del colectivo. Entonces nos vamos a 1812, cuando España se define como nación integrada por los españoles de ambos hemisferios con los mismos derechos y deberes en un marco constitucional tuvo una aplicación limitada en el tiempo y en el espacio.

-¿Cuál era entonces el concepto en el siglo XVI?

-Lo que teníamos era una monarquía en lo que hoy es España que integra varios reinos que ya avanzan si no hacia una unificación jurídica sí por lo menos en cuanto a la unificación de su corona. No hay que confundirlo con el nacimiento de la España contemporánea, pero ya se ha dado un paso en la construcción de un estado que integra dos grandes reinos.

-¿Cuál fue el legado de Carlos I?

-El proyecto de un imperio europeo con proyección en otros espacios basado en el catolicismo. Luego se vendría abajo por las resistencias nacionales de los distintos reinos, las guerras de religión, la animadversión de Francia como potencia continental y el desencuentro con Inglaterra como potencia con aspiraciones de proyección mundial. Carlos I ya hablaba de una Europa unida, comunicada a través de una base que era el catolicismo.

-¿Qué opinión le merece la leyenda negra que pesa sobre la Conquista de América?

-España ha jugado un papel protagonista en la historia universal, pero los españoles tenemos el defecto de tender a minusvalorar nuestro pasado.

-¿A qué lo atribuye?

-A que no lo conocemos o a que lo utilizamos como arma arrojadiza entre nosotros. No asumimos nuestra historia, no acabamos de superar viejos demonios que tendrían que estar bien enterrados. En unos pocos años Castilla y Aragón, especialmente Castilla, realizan una hazaña descomunal sobre la que se ha construido una leyenda negra que tergiversa la historia. Surge a raíz de nuestra posición en Italia y de nuestra intervención en posteriores conflictos europeos. Esa leyenda fue utilizada como arma propagandística por ingleses, holandeses y franceses, y alcanza su punto álgido en el XIX. A finales de siglo se produce la reacción de Ortega y de otros quizá menos conocidos que se preocupan de crear una conciencia nacional y reivindicar una historia española.

-¿Surtió efecto?

-El término leyenda negra se ha recuperado. Seguimos necesitados de algo más, no solo de hacer una historia que trate de reivindicar el papel de España, también una historia comparada. A los judíos ya los habían expulsado antes de otras partes, y la Inquisición ya actuaba. Si comparamos la colonización española con la de ingleses y franceses la cosa está clara. Se trató de imponer criterios a otros pueblos, pero en esos tiempos se hacía eso, y otros lo hicieron de manera infinitamente más dura. España necesita reivindicar su aportación a la cultura universal, no solo nos dedicamos a matar indios.

-¿Se puede hablar de romanización de América?

-Sí. Y nosotros fuimos la prolongación de la romanización en tanto en cuanto en esa América hispana se hicieron las primeras universidades, las primeras comunicaciones y las primeras unidades administrativas de ese nuevo mundo.

-La conquista de América llevó a la bancarrota.

-A más de una. Fue un esfuerzo descomunal que bien merece una síntesis en historia comparada con lo que han hecho otros países. Hasta ahora se han hecho historias nacionales que buscan la confrontación, pero hay otros elementos. La construcción de Europa necesita que se escriba una historia de elementos comunes y que se estudie en la escuela para desarrollar un sentimiento europeo.