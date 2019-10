126 euros de las vueltas de la compra para la iluminación navideña en La Luz Luisa Salgado, en el centro, con las monedas que entregó a la directiva de La Luz para la iluminación navideña. / OMAR ANTUÑA Luisa Salgado, vecina del barrio, espera que la asociación pueda conseguir la recaudación necesaria para reeditar el éxito del año pasado CRISTINA DEL RÍO AVILÉS. Lunes, 14 octubre 2019, 01:02

El altruismo de Luisa Salgado Blanco quizás no permita sufragar la iluminación navideña de La Luz, pero su gesto ha emocionado a la asociación de vecinos, impulsora de la iniciativa, que lo pone como ejemplo de implicación con el barrio. Luisa ha donado 126,28 euros a la entidad con destino a unas luces que el año pasado lograron que recuperara el espíritu navideño en La Luz. «Dormía con la persiana levantada porque me gustaba ver las luces y volví a encender el árbol en mi casa. Hacía tiempo que el barrio no estaba tan bonito», confiesa esta vecina de La Luz.

Explica que se había dado de baja de la asociación vecinal hasta que llegó esta nueva directiva «y comenzó a organizar un montón de talleres y actividades». Volvió a darse de alta y a pagar la cuota y ahora ha dado un paso más con esta generosa contribución para el alumbrado de las calles de esta Navidad. «El año pasado me despertaron un espíritu navideño que tenía un poco muerto y pensé que tenía que colaborar de alguna forma», explica. Y lo hizo guardando la «chatarrilla» en las vueltas de la compra.

Según relata, cada vez que iba al supermercado o la frutería del barrio guardaba en otro monedero la calderilla de las vueltas de la compra. El resultado han sido esos 126,28 euros que la asociación presidida por Manuel Miranda celebra con entusiasmo. «No sé si seremos capaces de sacar la iluminación de Navidad adelante este año porque las aportaciones están bastante paradas, pero el gesto de Luisa nos llena de orgullo», manifiesta.

El importe mínimo que necesita recaudar la entidad vecinal para iluminar nuevamente La Luz son seis mil euros «y lo ideal sería llegar a nueve mil para ampliar los arcos a más calles que el año pasado». Saben que es difícil, muy difícil, pero no pierden la esperanza.

En el caso de que se frustre el proyecto, Luisa Salgado tiene claro que no quiere que le devuelvan el dinero y ve bien que se deje como fondo para cualquiera de las actividades que realiza la asociación. Lo que sí le gustaría es no bajar la persiana de su dormitorio el próximo mes de diciembre. Sería una buena señal.