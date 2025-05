Éxito de participación en el II Concurso de dibujo del Rotary

J. C. ROMÁN

Cristina Del Río Avilés Domingo, 11 de mayo 2025, 02:00

Vicente Soto Fernández y Olivia Wensell obtuvieron ayer el primer premio en sus respectivas categorías (adultos y hasta 18 años, respectivamente), en el II Concurso de Urban Sketchers, organizado por el Rotary Club Balagares Comarca, en el que participaron más de treinta personas.

Algunas como Aitor Burgos llegaron desde Bilbao, concretamente de Trapagaran. La convocatoria del concurso le pareció la excusa perfecta para acercarse y probar suerte. Estaba convencido de que «tengo probabilidades de ganar», pero no fue así. Él se decantó por el lienzo y el óleo y, desde una esquina a la sombra, plasmó la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery. No lo tenía pensado de antemano porque no conocía Avilés, pero tras dar una vuelta se percató de que «la ciudad está bastante guay y esto (por el templo) está bien».

A pocos metros estaba la británica Susan Summer, quien prefirió el contraste de la edificación moderna frente a la clásica que brinda la esquina de la calle Cuba con La Cámara. Con un rotulador de tinta fina iba completando su trabajo ajena a las miradas de los curiosos.

Quien no pudo evitar la interacción con los mismo fue Sara Rodríguez, que a sus doce años captaba la atención por su juventud y soltura. Alumna de la Factoría Cultural, donde ha hecho cursos de grabado y de pintura al óleo, ahora está matriculada en uno de acuarela que le gusta mucho. «Es muy fácil porque si te equivocas, echas un poco más de agua», sintetizaba.

Sentada en el muro de la fuente de la plaza de La Merced, ella no necesitaba mirar al frente sino a unas fotografías que llevaba consigo porque su elección fue la muralla medieval de Avilés.

Escondido entre los clientes de una cafetería se encontraba Miguel Solís Santos, en su adorada Plaza Nueva, o sea, Hermanos Orbón. «Esta plaza fue una de las primeras que pinté, pero la Plaza Nueva siempre es interesante, da juego, tiene luces y sombras, las cristaleras te brindan transparencias... Podrías estar pintando aquí toda la vida».

Con sus rotuladores de agua con témpera, que a veces «son rebeldes porque tienes que afinar mucho el pulso», apuraba un dibujo con su seña de identidad y que le valió el segundo premio en adultos.

Premio rotario

El Rotary Club Balagares entregó anoche el Premio Paul Harris Fellow, máxima distinción rotaria, a Flor Alvarez Fernández, 'Lloriana', presidenta del Grupo Asturmadi, una empresa con 37 años de trayectoria fundada por su padre.