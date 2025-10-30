El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mariví Monteserín, Ovidio Zapico, Juan José Fernández y Concha Uría. Pablo Nosti

500 expertos de toda España reflexionarán en Avilés sobre passivhaus

El Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer acogerá la próxima semana una cumbre internacional sobre el paradigma más exigente de arquitectura sostenible

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:45

Cerca de 500 expertos, cien de ellos venidos de fuera de España, se reunirán la próxima semana en el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer para ... debatir sobre passivhaus, el modelo de arquitectura sostenible más exigente del mercado. Se trata de la 17ª Conferencia Passivhaus que esta mañana presentaron en el Ayuntamiento de Avilés la alcaldesa, Mariví Monteserín, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Ovidio Zapico, y Concha Uría, presidenta de la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP), organizadora del evento.

