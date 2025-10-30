500 expertos de toda España reflexionarán en Avilés sobre passivhaus

Cerca de 500 expertos, cien de ellos venidos de fuera de España, se reunirán la próxima semana en el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer para ... debatir sobre passivhaus, el modelo de arquitectura sostenible más exigente del mercado. Se trata de la 17ª Conferencia Passivhaus que esta mañana presentaron en el Ayuntamiento de Avilés la alcaldesa, Mariví Monteserín, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Ovidio Zapico, y Concha Uría, presidenta de la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP), organizadora del evento.

La cita, además, se produce en un año en el que la organización alemana, el Instituto Passivhaus, que definió este modelo de arquitectura sostenible no realiza ningún evento, por lo que varios de sus técnicos se desplazarán hasta Avilés, lo que refuerza el interés en la cita.

La semana de la arquitectura sostenible se organizará en dos grandes partes. Los días 4 y 5 se celebrará el Passivhaus House Camp y los días 6 y 8 se desarrollará los contenidos de la Conferencia Passivhaus. El evento incluirá, además, dos jornadas abiertas al público en general. En concreto será el jueves por la mañana y el viernes por la tarde. «De esta manera, todas las personas interesadas por este modelo de construcción podrán informarse y resolver sus dudas», destacó Concha Uría.

Avilés, referente en la región

Avilés es uno de los referentes en la región en la implantación de la arquitectura sostenible y, de hecho, un estudio local, como es el caso de Duque y Zamora, logró la primera certificación de una vivienda en Asturias. En Salinas, la constructora Montes y García también fue pionera en impulsar la construcción de un edificio para vivienda colectiva, también con diseño de un arquitecto avilesino como Ignacio Pérez Eguiagaray, del estudio Arquitectos Pérez Eguiagaray.

Concha Uría rechazó prejuicios económicos sobre este tipo de construcción, recordando que «los ahorros y el confort que se logra con este tipo de modelo de construcción es mucho mayor. Son viviendas mucho más eficientes y el coste de mantenimiento es mucho menor». De hecho, recordó que algunas comunidades autónomas, como Navarra, ya han construido viviendas de protección pública bajo este modelo.

El propio consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, recordó que las últimas licitaciones de vivienda pública en la región habían tenido un precio elevado por asumir criterios exigentes para la calidad final.