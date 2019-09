Expropiar los once solares del plan de edificación forzosa del casco histórico costaría un millón El número 10 de la plaza de España es uno de los solares en los que tiene interés el Ayuntamiento. / O. ANTUÑA El Ayuntamiento estudia ya fórmulas para intervenir en dos de ellos en la plaza de España y Rivero YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Lunes, 30 septiembre 2019, 01:43

El segundo plan de edificación forzosa en el casco histórico se aprobó en abril del año pasado y transcurrido un año, como marca la ley, sin que once de los trece solares incluidos tengan proyecto de construcción, los técnicos del Ayuntamiento han comenzado a trabajar en la segunda fase de este plan, la expropiación. De momento ya han valorado todos los terrenos. Expropiarlos tendría un coste de un millón de euros. El más barato costaría 30.000 euros y el más caro 240.000, según los datos facilitados por el concejal de Urbanismo, Manuel Campa.

El equipo de gobierno volverá a reunirse con los propietarios para concretar las posibilidades de edificación en ellos y tratar de respaldar sus planes antes de dar el paso de expropiación. Algunos propietarios no podían afrontar la obra prevista por falta de financiación de los bancos, en otros solares había una situación compleja a la hora de definir la propiedad al pertenecer a herencias y en otros simplemente no habría voluntad de construir. El Ayuntamiento también explorará, antes de expropiar, fórmulas en las que intervengan terceros, promotoras interesadas en construir en el casco histórico avilesino.

En ese sentido, en los últimos años el sector privado ha puesto en marcha numerosas iniciativas para recuperar edificios en el centro de la villa, dos de ellas se corresponden con solares incluidos en este segundo plan de edificación forzosa: la calle la Estación número 55, en su enlace con la avenida de Los Telares y Luz Casanova, y los números 41 y 43 de la calle Galiana en su confluencia con la avenida de Cervantes.

En la primera promoción se actúa sobre un solar de 833 metros cuadrados y su edificabilidad es de 2.819 metros cuadrados distribuida en planta baja más tres alturas. El proyecto en ejecución plantea la construcción de dieciocho viviendas, otros tantos trasteros, cuarenta plazas de garaje y un local comercial. En cuanto a los dos últimos números de la calle Galiana, se trabaja ya en su sótano en el que habrá veinte plazas de garaje para un edificio que contará con ocho viviendas y trasteros, y un local comercial.

Ruasa

El concejal de Urbanismo cree que de las próximas conversaciones con la propiedad de algunos de los solares incluidos en este plan pueden salir soluciones, pero en caso contrario ya hay un plan municipal para abordar la intervención en estos espacios para colmatar zonas del casco histórico. Los primeros solares que serían expropiados, «por razones obvias, ya que completarían espacios en los que se ha recuperado toda la zona menos ese solar», apunta Campa, sería el número 10 de la plaza de España y el número 54 de Rivero.

El primero tuvo un proyecto de la propiedad para la construcción de viviendas que no llegó a buen puerto por problemas para encontrar financiación. De hecho, el propietario, Arturo Solís, llegó a denunciar ante los tribunales este plan de edificación forzosa sin obtener sentencia favorable. Aseguraba Solís que era «una locura que el Ayuntamiento nos obligue. Los primeros que queremos construir somos nosotros, pero no se dan las condiciones del mercado».

El inmueble que ocupaba esta parcela en la plaza de España, la única sin edificar, fue derribado hace años y desde entonces el solar permanece vacío, a excepción de unas estructuras instaladas para asegurar la estabilidad de los colindantes. Tras el derribo, un cartel anunciaba la próxima construcción de un edificio de seis viviendas distribuidas en dos plantas con bajos comerciales, proyecto que hasta la fecha no se ha materializado.

Este solar y el de Rivero, más pequeño y situado junto a un edificio municipal, el que fue en su día el cuartel de la Policía Local, serían los primeros que expropiaría la empresa municipal Ruasa si no se dieran las condiciones para que la iniciativa privada construya en ellos. «Está claro que no podemos afrontar los once de golpe, pero estos serían los más urgentes y tenemos un instrumento como Ruasa que de esta forma volvería a su objetivo fundamental por el que nació, la recuperación y promoción de vivienda en el casco histórico», apuntó el concejal de Urbanismo.

Complicaciones

La mitad de los solares incluidos en el nuevo plan de edificación forzosa que aprobó el Ayuntamiento en abril del año pasado ya habían formado parte del primer plan. Entonces se habían incluido 34 y en 24 de ellos se edificó. En aquel momento el equipo de gobierno decidió no hacer nada con los diez terrenos en los que no se había intervenido.

El nuevo plan incluía los números 1, 3, 5, 7, 9, 24 y 55 de la calle La Estación; el número 36 y el 41-43 de Galiana; el 10 de la plaza de España; el 54 y 109 de Rivero; y el 48 de la plaza de El Carbayedo.

En gran parte de ellos encontrar una solución es complejo. A parte de los dos en los que la iniciativa privada ya ha comenzado a actuar y los otros dos que se plantearía expropiar el Ayuntamiento, la propiedad del resto sería compleja.

Los tres primeros impares de la calle La Estación pertenecen a dos mismos propietarios, mientras los números siete y nueve cuentan con un titular diferente. Habría posibilidad de unir las fincas (muy clara en los números del tres al nueve, incluso coordinarse con el número uno).

En el número 24 de esta calle, una sentencia judicial anuló en el año 2015 la inscripción registral. La propiedad se reparte entre una constructora, titular mayoritaria, con el 88,2%, y diecisiete herederos, donde una de las partes agrupa a cinco personas y existen dudas de la cesión de derechos a terceros.

En Rivero 54, la propiedad también se encuentra repartida y, en el número 109, se halla bajo un concurso de acreedores, lo que puede complicar la resolución o ser un acicate para recibir ingresos, aunque es un solar difícil, como todos los del centro histórico. Por su parte, en el número 48 de la plaza de El Carbayedo, los técnicos municipales apuntan a que la propiedad es de una empresa.

En todo caso, el concejal de Urbanismo se mostró optimista sobre posibles soluciones para edificar en estos solares, o al menos en parte de ellos, dado el movimiento de la construcción en los últimos años en la ciudad. «Ya no estamos en los peores momentos que vimos durante la crisis, ahora se está construyendo en varias zonas de la ciudad, los promotores empiezan a volver a ver negocio».