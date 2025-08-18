La Factoría Cultural, en Avilés, ofrece un nuevo curso gratuito de moda Tendrá lugar del 10 de septiembre al 29 de octubre y está dirigido principalmente para mujeres en riesgo de exclusión

Los cursos se impartirán entre septiembre y octubre en la Factoría Cultural de Avilés.

Avilés Lunes, 18 de agosto 2025

La Factoría Cultural de Avilés ofrece el nuevo curso gratuito 'Innovación en moda y creatividad circular. FacLab' dirigido a favorecer la formación y la inserción sociolaboral de personas adultas, especialmente mujeres, en situación de riesgo o exclusión social desde una perspectiva interseccional e integral.

El curso comenzará el 10 de septiembre y el fin de la actividad está previsto para el 29 octubre de este año. La inscripción para participar puede ser a través del teléfono 985 548 617 o de forma presencial en la Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13).

El horario será los lunes, miércoles y viernes, de 9.30 a 13.30 horas, aunque las fechas y horarios son orientativos y están sujetos a posibles cambios y necesidades organizativas de la Factoría Cultural.

Dentro de las diferentes fases formativas, los contenidos y las actividades se desarrollarán durante 84 horas lectivas y se dividen en cuatro bloques:

El primero se focalizará en el proceso de diseño y la creación de una colección. Se aprenderá la transformación de prendas en desuso y accesorios en ropas de alto valor en la moda sostenible. En este bloque se abordará también una introducción al diseño sostenible, exploración de técnicas de upcycling, análisis de materiales reciclables, desarrollo de conceptos y creación de modelos. Será de 20 horas y estará impartido por María Puente Silva.

En el segundo bloque se enseñarán las técnicas tradicionales de hilo. Este será solo de 24 horas y estará impartido por Irene Trapote. Se profundizará en las diferentes técnicas tradicionales de hilo y se verán las fases de proyecto y la aplicación de las técnicas aprendidas en un diseño textil innovador.

El tercer bloque lleva por título 'Biomateriales y textiles sostenibles' y es un abordaje del estudio de biomateriales y nuevos materiales para su aplicación en la moda. Son 20 horas y lo imparte Irene Trapote.

El último bloque será un taller de estampación textil centrado en la elaboración de un 'moodboard' o tablón de inspiración, pintura y dibujo directo sobre telas. Se verán estampados geométricos, carvado de sellos, la digitalización del rapport, las pruebas de escala y paletas de color y nociones básicas de Photoshop o la preparación de tintas para uso textil.

También se estudiarán técnicas de marmoleado con acrílicos y óleos, estampación mediante plancha de gel, stencil, reservas o aprestados. Este bloque será de 20 horas, impartido por Francisco Redondo.