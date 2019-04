La Factoría Cultural vibra con los ritmos de la neoyorkina Bette Smith Bette Smith. / OMAR ANTUÑA S. G. Jueves, 4 abril 2019, 02:26

La cantante norteamericana Bette Smith hizo vibrar al público avilesino en la Factoría Cultural con sus ritmos que transitan entre el soul, el rythm and blues y el rock más puro, siempre subyaciendo su querencia por el gospel. Smith inició ayer en Avilés su gira europea, que le llevará posteriormente a Madrid, Zaragoza, San Sebastián y Barcelona, para continuar luego su tour por el resto del continente. El ciclo de Factoría Sound continuará el próximo 30 de abril con la actuación de Bourbon, el trío gaditano presentará su último trabajo, 'Fuente Vieja'; le seguirá el 17 de mayo el concierto de Lee Bains & The Glory Fires, y finalmente se cerrará este ciclo el 22 de mayo con The Brew.