«Con las facturas de Festejos la oposición trató de sacar rédito político a un asunto sin contenido»

Ana Hevia | Concejala de Festejos y Deportes «El momento más amargo de estos doce años ha sido cuando recién llegada a Igualdad asesinaron a Amaranta» Domingo, 10 marzo 2019, 08:40

Ana Hevia deja el Ayuntamiento de Avilés después de doce años como concejala. No formará parte de la candidatura del PSOE el próximo mes de mayo. Envuelta en polémica en los últimos años por las facturas del área de Festejos que ella dirige, asegura que deja la vida política pública por decisión propia. Motivos personales le obligan a dar un paso atrás. Repasamos con ella estos años en los que ha gestionado las áreas de Nuevas Tecnologías y Atención Ciudadana, Consumo, Igualdad, Festejos, Mercados y Deportes.

–La primera pregunta es obligada, ¿qué le lleva a dejar la política municipal?

–Pienso que llegó el momento de dar un paso atrás. He cumplido ya tres mandatos y he llevado siete áreas de responsabilidad. Me encuentro en un momento vital bueno y pienso que tengo que dar un paso a un lado y dejar que pasen nuevos compañeros y compañeras.

–Los que mal la quieren podrían pensar que ha sido por el desgaste que supuso todo el proceso de investigación de las facturas de Festejos.

–No, no lo es. La gestión municipal ha sido muy satisfactoria, pero exige mucha dedicación. Yo trabajé muy a gusto con los diferentes equipos de gobierno y sobre todo en este mandato con Mariví Monteserín. Ella nos traslada muchísima motivación a todos y mucho cariño, y espero que lo siga haciendo porque es una grandísima alcaldesa.

–¿El momento más amargo de estos doce años fue el de verse en el juzgado?

–No. Mi momento peor fue el asesinato de Amaranta en 2012, recién llegada a la concejalía de Igualdad. La llamada telefónica que me avisa del asesinato es algo terrible. Todos los asesinatos son terribles, pero cuando es una persona que vive en tu ciudad te toca, si cabe, más adentro.

–¿Pero no me dirá que no fue difícil el momento de la investigación de las facturas de Festejos?

–Sí. Evidentemente que sí. Fueron muchos meses de soportar el intento mal intencionado de la oposición de sacar rédito político a un asunto que se demostró que no tenía contenido. Es un asunto totalmente superado y archivado, pero fue un proceso muy largo, muy duro, no tanto en lo personal, que también, como en el intento de la oposición de dañar de forma injusta en mi persona al gobierno local. Pero también tuvo su efecto bumerán, me dio mucha fuerza para seguir adelante y sobre todo teniendo como tenía el respaldo del todo el mundo. Sin tener nada que ver con esto, otro momento difícil se pasa cuando llueve en fiestas o en competiciones deportivas que se hacen en la calle. Toda actividad en la calle lleva mucho trabajo detrás y lo ves tirado al traste porque tienes que suspender la actividad. Hay que pagarlas y no las disfruta nadie.

–¿Aquel episodio con las facturas obligó a cambiar la forma de funcionar en Festejos?

–No. Seguimos funcionando igual, quedó demostrado que no había habido ninguna cosa extraña. El juez y el tribunal de cuentas vieron que no había daño alguno para las arcas municipales.

–Me refiero a los procedimientos, porque ahora se publican todas las actividades y se gestionan como subvenciones en muchos casos.

–La nueva ley de contratación te hace que cosas que se venían haciendo con otro procedimiento ahora cambian y se hace más largo, más trabajoso para la administración y también más transparente. Nos ha hecho a todos adaptarnos a un nuevo procedimiento.

–La ausencia de feriantes en las últimas fiestas le ha acarreado también muchas críticas.

–En la última reunión, en la que estaban representados los grupos de la oposición, se llegó al acuerdo de que se mantienen las bases que hemos sacado en su momento en cuanto a obligaciones administrativas y técnicas para el ferial en el aparcamiento del complejo deportivo, en El Quirinal. Y lo que sí piden ellos es hacer un plano distribuyéndolas, con su plan de emergencia y evacuación, evidentemente. Estamos en esas, a ver si conseguimos que así vuelvan a instalarse.

–Si durante muchos años no ha habido problemas, ¿qué ha pasado para que ahora los haya?

–A partir del 2011 y sobre todo con lo sucedido en el Madrid Arena, las exigencias en seguridad no son las mismas. Recuerdo que cuando llegué a la Concejalía de Festejos solo pedíamos a las empresas el plan de prevención de riesgos laborales y entonces todavía se estaban incorporando a ello, en 2007. Ahora tienen que presentar muchas más certificaciones, no quiere decir con eso que no haya accidentes, pero la ley hay que cumplirla. Lo mismo con las fiestas en la calle, las exigencias son muchas más. Han cambiado para mejor porque también la sociedad nos hemos vuelto más exigentes en eso.

–En cuanto a la exigencia de los ciudadanos, también se han vivido en los últimos años situaciones como la de Las Meanas, con recogida de firmas en contra de las actividades festivas en la zona o en Versalles. ¿Cada vez es más complicado organizar fiestas en Avilés?

–Efectivamente reconozco un momento el año pasado con una orquesta que tuvimos que trasladar la actuación y fue en jueves. Fue muy molesta porque el viernes es día de trabajo. Pero lo que tratamos es de diversificar un poco. Camposagrado, la plaza de España, Las Meanas, Álvarez Acebal... procuramos si la verbena es un sábado hacerla en Las Meanas y si es el domingo en El Parche, que hay menos vecinos. Todos queremos fiestas y además las necesitamos, anímicamente nos vienen bien a todo el mundo. Tiene que convivir todo.

–¿A pesar de todo, el área de Festejos es el que más satisfacciones le ha dado?

–Bueno me dieron mucha satisfacción todas las áreas que llevé en estos doce años, si bien es verdad que Festejos y Deportes son concejalías que me gustan más, quizá porque venía de la empresa privada y ese contacto con la gente y cercanía, que te trasladan sugerencias y quejas también, te la dan estas dos áreas, las otras eran más de gestión. Aún así tengo la satisfacción de que se puso en marcha el Club de Lectura 'Una Habitación Propia' o la Carrera por la Igualdad, que comenzaron con poca gente y ahora son lo que son. En Nuevas Tecnologías, que llevé en mi primera legislatura, y el Servicio de Atención Ciudadana, fue todo un reto por adaptarnos a la nueva ley del expediente electrónico. Fue muy satisfactorio porque fuimos y seguimos siendo pioneros el Ayuntamiento de Avilés, también la implantación del sistema wifi gratuito. Y en Deportes, todos los eventos deportivos nacionales e internacionales que hemos tenido estos años me han dado grandes satisfacciones, pero sobre todo el Campeonato del Mundo de Duatlón y el Internacional de Judo. Yo creo que el primero marcó un antes y un después en el deporte en Avilés. Conseguimos consolidar la marca Avilés en el deporte y el turismo deportivo. Son muchas las federaciones que quieren que se realicen aquí los campeonatos.

–¿Se marcha con alguna espinita clavada en Festejos en cuanto a la organización de algún concierto, por ejemplo?

–La verdad es que no. Al contrario, creo que hemos exprimido los presupuestos anuales que tiene festejos hasta el último céntimo de euro. Durante la crisis se bajó el presupuesto al 70%, la ciudadanía lo entendió y creo que salió igual a la calle a disfrutar. Somos una ciudad de 80.000 habitantes y creo que hemos conseguido poner en el panorama festivo regional a la cabeza con otras localidades de mayor dimensión las cuatro fiestas que tenemos al año. Tenemos una actividad festiva muy por encima de otras ciudades españolas de las mismas dimensiones que la nuestra.

«No haber solucionado la deuda del Real Avilés es una espinita»

–La Toba está saturada. ¿Es necesario ampliarla o construir nuevas instalaciones como estas en otro punto de la ciudad?

–Sí es verdad que tiene mucha actividad. En La Toba entrenan a diario 400 niños y niñas, los fines de semana cuando hay competiciones hay muchísima más gente. Pero Avilés es una ciudad de las dimensiones que es. Lo que sí tiene Avilés es una red de instalaciones deportivas muy potente, la gente cuando viene a competiciones lo dice, abarcan además todas las zonas, eso se ha hecho muy bien. En esta última legislatura hemos hecho inversiones en todas las instalaciones de más de 2,2 millones de euros, bien es verdad que en la anterior no se habían hecho porque con la crisis los recursos fueron destinados a donde se necesitaban evidentemente, algo que entendieron las entidades y clubes deportivos. Los clubes crecen, eso es muy satisfactorio, pero las instalaciones no estiran. El planing para todos los entrenamientos en todas las instalaciones es complicadísimo, porque tenemos un tejido deportivo brutal. Yo no creo que sea necesario tanto contar con más instalaciones como continuar en este plan de mejora que se está llevando a cabo.

–Ese plan ha afectado también a las piscinas, en donde el tratamiento del cloro ha sido objeto de varias denuncias.

–Hemos hecho reformas en todas las instalaciones, en las piscinas también, de hecho hemos aparecido en una revista a nivel nacional por el tratamiento de las piscinas. Se han hecho muchas mejoras porque La Magdalena tiene muchos años, aunque todavía queda reformar la evacuación. Va a quedar una instalación de lujo con todo lo hecho en el interior y en el exterior, donde también se remodelará la pista de skate. Hay que pensar el uso que tienen nuestras instalaciones deportivas por las que anualmente pasa un millón de personas.

–Deportes y Festejos tienen una cara exterior muy visible, pero hay una interior de trabajo desconocida.

–En el tema deportivo está la Fundación detrás marcando las directrices, pero están también los clubes, que se han profesionalizado muchísimo y lo demuestran en cada evento deportivo de primer nivel que hacemos. Quiero tener una mención especial al tejido asociativo deportivo por su dedicación, trabajo y disposición en favor de la promoción del deporte en Avilés

–Hay bagaje detrás en la Fundación Deportiva, ¿verdad?

–Efectivamente. Yo tengo que decir que los equipos humanos con los que he trabajado en las distintas áreas son unos aliados imprescindibles para la acción política y han demostrado una grandísima vocación de servidores públicos.

–¿En materia deportiva, no haber dado solución al problema de la deuda del Real Avilés es un borrón?

–Es cierto que es una espinita que me llevo que no se haya todavía llegado a una solución.

–¿Es algo imposible con la actual dirección?

–Desde el Ayuntamiento se han dado los pasos que se tenían que dar, se han ido cumpliendo todos los plazos, todos los procedimientos y está en el momento en que está.

–¿En qué momento está?

–Ahora mismo en el embargo de todo lo que tiene, su deuda está en vía ejecutiva y dinero que le entra, si es oficial, queda embargado por el Principado.