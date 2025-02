«Las facturas de las piscinas cumplían todos los patrones de un delito de blanqueo de capital»

yolanda de luis Oviedo Jueves, 7 de noviembre 2019, 18:01 Comenta Compartir

La jornada de hoy en el juicio por las irregularidades en la gestión de las piscinas Las Vegas se centró en las declaraciones de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional que participaron en la investigación. El jefe aseguró que se cumplían «todos los patrones de un delito de blanqueo de capital». A partir de la comunicación de la Agencia Tributaria tras la denuncia del pintor Maximino Sánchez de las supuestas facturas falsas, los policías descubrieron «una posible sociedad pantalla, personas con responsabilidad pública implicadas y un proceso de transformación del dinero que llega a las cuentas bancarias en dinero metálico».

A partir de ahí arrancaron unas investigaciones que duraron aproximadamente dos años en las que una de las primeras cuestiones que descubrieron es que «una empresa de prestigio que acababa de ganar un concurso millonario en el Ayuntamiento de Avilés transfería dinero a la cuenta de la madre de un concejal de ese Ayuntamiento», Miguel Ángel Villalba, principal imputado en este caso. A pesar de esos inicios en la investigación, las gestiones realizadas llevaron a los policías a repetir en varias ocasiones durante su declaración esta mañana que el proceso de privatización del agua en Avilés fue «impecable».

Las defensas de los acusados centraron sus preguntas en desmontar el informe de los policías en varios puntos. En el caso de los expolíticos de Corvera, los agentes se ratificaron en todas las dudas expresadas en el informe, que sirvió de base para las acusaciones, sobre el proceso de adjudicación del contrato de las piscinas y sobre el post-it, atribuido pericialmente al exalcalde Luis Moro, señalaron que «la persona que lo escribió tiene que conocer el entramado». El defensor recordó entre otras cuestiones la legalidad de que el Ayuntamiento contrate externamente obras o servicios, como la redacción del pliego puesto en duda, además de otros aspectos como que el secretario municipal no hubiera puesto reparos al contrato. Por lo que se refiere al post-it, trató de dilucidar quién lo había encontrado y por qué se vió en una segunda visita y no en la primera, así como las razones por las que solo se piden informes de escritura sobre políticos y no de los funcionarios que también tuvieron acceso al expediente. Sobre la segunda y la terecera de las cuestiones no hubo respuestas claras, mientras que sobre la primera uno de los agentes aclaró que fue él quien lo encontró cuando llevó el expediente municipal a las oficinas de la policía, que no se había hallado en el Ayuntamiento como parece que había indicado el secretario municipal en su declaración del martes.

Los policías se ratificaron en sus informes sobre que las obras en la cafetería de las piscinas no se habrían realizado y que en otras abonadas por la empresa gestora del agua de Gozón a la comunidad de bienes Ariel CB tampoco fueron ejecutadas por esa sociedad sino por las empresas que ayer habían prestado ya declaración. Los defensores exhibieron planos y fotografías para tratar de demostrar que las obras sí se hicieron, pero los agentes mantuvieron su versión a pesar de que el jefe de la investigación reconoció cambios en el local entre el plano de fin de obra de las instalaciones y la foto que ellos mismos hicieron años después. Basaron su planteamiento también en la declaración del chileno Fabián Ariel que habría dicho que no vio obras en la cafetería, pero una de las defensas recordó que según su permiso de residencia habría llegado a España cuando las obras ya se habían efectuado. Los abogados de la defensa reprocharon a los policías además que no hubieran realizado más gestiones para comprobar si las obras se habían efectuado por ejemplo con responsables de las instalaciones corveranas o bien con el Ayuntamiento de Gozón.

Los investigadores también confirmaron que existía una relación entre todos los acusados, una afirmación que basan en las agendas en las que aparecían anotaciones sobre reuniones entre Villalba y Moro, y Villalba y uno de los directivos de la empresa, aunque solo aparecía su nombre y no su apellido.

En la sesión de hoy declaró también el expolítico Joaquín Fernández, imputado en el caso Pokemon en Lugo y apodado como el 'conseguidor' de la empresa. Dijo conocer el problema con las facturas falsas al haberlo oído en la empresa y afirmó que en ningún momento se le pidió intermediar para darle solución. Prestó además declaración el gestor de las cuentas de IDEAS que dijo que Villalba «hacía aportaciones frecuentes a la cuenta de aproximadamente 5.000 euros», que cubrirían el pago de una persona asalariada y los gastos corrientes.