Fallece Luis Santiago, cantante de Los Linces Santiago fue la voz de la banda desde finales de los 60 hasta hace un par de años, cuando se alejó de los escenarios por motivos de salud Jueves, 13 septiembre 2018, 18:05

El emblemático cantante del grupo Los Linces, Luis Santiago, falleció a primera hora de la tarde en Oviedo, ciudad en la que residía desde hace muchos años. Santiago fue la voz de la banda desde finales de los años 60 hasta hace un par de años, cuando se alejó de los escenarios por motivos de salud.

Santiago se inició musicalmente en otro grupo, The Students, donde también estaba José Luis Vigil, otro de los miembros emblemáticos de Los Linces. Allí tocó la batería y le puso voz a los temas rock que intrepretaban, cargándolos de su personalidad. No formó parte de la formación inicial, pero sí de la más estable y de la que escribió su nombre en sus décadas más brillantes, los 60, 70 y 80.

Juntos fueron un referente musical no solo en Avilés, sino en Asturias, donde brillaron sobre los escenarios y cosecharon grandes éxitos. Tocaron en el mítico local The Cavern, en Liverpool, que vio nacer a los Beatles, y compartieron escenario con The Animals.

Los Linces siempre se mantuvieron activos.En los últimos años se les pudo ver en concierto en Palacio Valdés y en el Niemeyer, en el Auditorio de Oviedo, en la sala avilesina Santa Cecilia y este mismo verano en el Valey, aunque en estos últimos tiempos la formación había sufrido una escisión,convirtiéndose Santiago en el nexo de unión.

Tuvo además una etapa como cantante en solitario, y fue frecuente su presencia en romerías.