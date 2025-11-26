Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés El menor comenzó a encontrarse mal, se desvaneció, y ya no se pudo hacer nada por su vida

El colegio San Fernando y el instituto Carreño Miranda está hoy de luto por el fallecimiento repentino este martes de un menor de doce años que formaba parte del equipo de baloncesto del primero de los centros y cursaba estudios en el segundo.

El pequeño había acudido en la tarde del martes a uno de los entrenamientos habituales de la sección infantil del Sanfer y se encontraba practicando deporte con sus compañeros cuando comenzó a encontrarse mal. Se lo comunicó a su entrenador y, poco después, se desvaneció sin que ya pudiera hacerse nada por su vida.

El fallecimiento del joven, que se entrenaba en el Sanfer por primera vez este año, después de haber formado parte del equipo de su colegio, ha causado un enorme impacto en el centro, donde sus compañeros están siendo atendidos por los psicólogos del centro para ayudarles a afrontar la tragedia.

«Estamos intentando arroparles en todo lo posible, así como al equipo técnico y, por supuesto, a la familia», aseguran en el centro. De momento, hoy se han suspendido los entrenamientos en señal de duelo.