Otro fallo técnico provoca un pequeño incendio y la alarma en las baterías de cok El incendio en las baterías de cok obligó ayer al encendido de las antorchas para quemar gas en bruto durante casi toda la mañana. / MARIETA El incidente se originó por la presencia de aire en un electrofiltro que limpia el gas de cok, aunque no afectó a la producción ALBERTO SANTOS Viernes, 8 febrero 2019, 03:10

Las instalaciones de las baterías de cok de Avilés volvieron ayer a sobresaltar a los avilesinos, aunque en esta ocasión por culpa de un incidente que no tuvo las dimensiones ni las consecuencias del incendio del pasado mes de octubre. Una explosión en uno de los electrofiltros que limpian el gas de cok dio paso a un pequeño incendio y a una humareda que alarmaba a trabajadores, usuarios del paseo de la ría y conductores que transitaban en las primeras horas de la mañana por las inmediaciones de El Cruce de Llaranes y el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA). Por suerte no hubo que lamentar daños personales y en este ocasión la producción de cok no corre peligro, ya que las baterías disponen de más electrofiltros de evacuación del gas.

Según aseguraron a LA VOZ DE AVILÉS fuentes de ArcelorMittal, en torno a las 10.45 horas de ayer jueves se registró el incidente en uno de los electrofiltros encargados de limpiar el gas de cok producido en las instalaciones. Las baterías tienen dos líneas de evacuación de gases y en cada una de ellas hay dos electrofiltros. En uno de ellos la presencia de aire, por motivos que aún se desconocen, a la hora de abordar las tareas de arrancado provocó una pequeña explosión que dio paso a un incendio.

La zona afectada se encuentra en uno de los extremos de la planta de ArcelorMittal, en concreto el más próximo al gasómetro y a la rotonda de acceso al Parque Empresarial desde El Cruce de Llaranes. También es visible desde la margen derecha del paseo de la ría, que a esas horas de la mañana suele tener numerosos usuarios.

Los trabajadores de la multinacional pusieron rápidamente en marcha el protocolo de emergencia. Por un lado, se dio la alarma a los bomberos de la empresa y también se comunicó el incidente al servicio de emergencias 112-Asturias, aunque no fue necesaria su intervención, al contrario que en el incendio del mes de octubre.

La ubicación del fuego, junto a una de las tomas de apagado de cok y con conducciones de gas próximas, motivó que se extremasen las precauciones en las labores de extinción. Los bomberos consiguieron controlar las llamas en aproximadamente una hora. De forma paralela, los trabajadores de las baterías acometieron el aislamiento de las tuberías e instalaciones del entorno.

Por motivos de seguridad de la planta, también se procedió al encendido de las antorchas de las baterías de cok, ya que era necesario quemar el gas bruto ante la inutilización del electrofiltro afectado por la explosión y el pequeño incendio. A pesar del aparatoso humo que se pudo ver durante unos instantes desde buena parte de la ciudad, no se registraron daños personales.

A primera hora de la tarde se consiguió la evacuación de gases de cok, aunque estaba contemplado que la regulación de las líneas de evacuación a través de los electrofiltros restantes provocase en momentos puntuales el encendido de las antorchas.

Producción garantizada

A pesar de la alarma generada por la pequeña humareda tras este nuevo fallo en las baterías de cok, la producción no tuvo ningún parón ayer, ya que solo quedó inutilizado uno de los cuatro electrofiltros de evacuación de gases de cok. En cuanto a las causas de este incidente, aún se desconoce el motivo por el que había aire en el electrofiltro a la hora de su arranque, lo que motivó esa pequeña explosión y el posterior incendio.

El suceso de ayer no tiene comparación ni en dimensiones ni en consecuencias con el grave incendio registrado en la planta avilesina de ArcelorMittal el pasado mes de octubre. En ese momento el fuego que se originó en una cinta de alimentación y acabó destruyendo una galería, en concreto la que daba servicio a la mitad de las baterías. Los daños materiales fueron cuantiosos y obligaron a dejar en situación de parada en caliente las baterías 1 a 3, con afectación también a la número 4.

La apuesta de ArcelorMittal por invertir en la recuperación de la galería dañado permitió el pasado mes de enero la recuperación de toda la producción en las instalaciones avilesinas.