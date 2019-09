El falso arrendador de un piso estafó entre 350 y 660 euros a siete víctimas Una víctima muestra el contrato de alquiler firmado y otra, la denuncia presentada. / MARIETA Les enseñaba su vivienda en la avenida de Santa Apolonia y llegaba a extender un contrato, pero luego no volvía a coger el teléfono C. R. AVILÉS. Martes, 3 septiembre 2019, 01:27

A. F. D. aceptó ayer una pena de dos años, cuatro meses y quince días de prisión como responsable de un delito de estafa continuada con el agravante de reincidencia por haberse quedado con entre 350 y 660 euros de cada uno de los siete inquilinos que quisieron alquilar el piso que anunciaba y les enseñaba en la avenida de Santa Apolonia en mayo de 2017. Además, deberá indemnizar a las víctimas con una cantidad que se determinará en la ejecución de sentencia. «Mi cliente ha tratado, dentro de sus posibilidades, de reparar el daño económico. Él sostiene que devolvió el dinero a tres de ellos, pero no hemos conseguido demostrarlo. Ha intentado contactar con alguno de ellos e ir reparando el daño, aunque tendrá que entrar en prisión», señaló la abogada defensora, Silvia Argüelles, al finalizar el juicio.

Solo cuatro de las siete personas engañadas acudieron ayer al señalamiento del Juzgado de lo Penal Número 2 de Avilés y la versión de los hechos y la forma de actuar del estafador coincidía. A una de las víctimas, un joven que ahora vive en Madrid, le sisó trescientos euros. Fue en concepto de fianza por un piso que «llegué a ver» y que no dudó en calificar de «chollo». «Tenía dos plazas de garaje, trastero, el suelo era de parqué y tenía baño en la habitación. También tenía dos perros en una habitación», describieron conjuntamente dos de las víctimas.

Pero después de abonar esa fianza nunca más volvían a saber de su arrendador, a pesar de que la mayoría contaba con un contrato de alquiler. «Al día siguiente lo llamabas y ya había desaparecido», afirmó el joven.

«Lo llegué a ver en un coche y escondía la cabeza», relató una de las estafadas

A las chicas que ayer se presentaron en el juzgado les estafó 600 y 660 euros, según detallaron a la prensa. Una de ellas quedó con él en una cafetería de Las Meanas y allí le entregó seiscientos euros en concepto de pago por adelantado de dos meses de alquiler. «Tenía a mi hijo enfermo y me urgía encontrar una vivienda», aseguró. En la cafetería firmaron el contrato, «pero no me quiso dar ningún recibo de haberle pagado seiscientos euros». Le llamó por teléfono sin resultado y en una ocasión logró que una mujer le cogiera el teléfono, aunque solo obtuvo una respuesta en tono altivo. «Empecé a cagarme en todo, le dije que había visto por redes que era un estafador y acabó diciéndome que me lo iba a devolver. Lo llegué a ver en un coche y escondía la cabeza», narró la mujer.

El hombre anunciaba el alquiler en un medio especializado en el mercado inmobiliario y, según una de las víctimas, él mismo podría ser el inquilino de ese inmueble. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, A. F. D. se quedó con 1.950 euros por las siete estafas que perpetró. La fiscal, antes de alcanzar un acuerdo con la defensa del estafador, quiso confirmar con las víctimas si habían recibido algún tipo de indemnización. Las cuatro respondieron negativamente.

El falso arrendador no quiso realizar ayer ninguna declaración al abandonar el juzgado, pero sí tuvo que escuchar la reprimenda de la madre de una de las víctimas. «¡A ver si pagas!», le espetó cuando abandonaba las instalaciones apresuradamente.