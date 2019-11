«Es falso que mi padre supiera algo de las facturas de las piscinas de Las Vegas» Algunos de los testigos a su llegada para declarar en el juicio de las piscinas de Las Vegas. / LVA El hijo del pintor a nombre del que se hizo la facturación asegura que su padre ha denunciado a Villalba por injurias tras sus declaraciones en el juzgado YOLANDA DE LUIS Oviedo Martes, 5 noviembre 2019, 14:58

El juicio por las supuestas irregularidades en la gestión de las piscinas de Las Vegas inició hoy la toma de declaración de los testigos. Estaban citados los nueve primeros de los 65 previstos. Entre ellos el hijo de Maximino Sánchez, 'Maxi', el pintor a cuyo nombre se giraron las facturas realizadas en estas instalaciones y cuya denuncia dio pie a la causa que ahora se juzga. «Es falso que mi padre supiera algo de las facturas», respondió a preguntas de la fiscal sobre la afirmación que el principal acusado, Miguel Ángel Villalba, había hecho la pasada semana asegurando que existía un acuerdo con el pintor para facturar los trabajos en la cafetería de las piscinas. Es más, anunció que su padre había presentado una denuncia por injurias contra Villalba por esas declaraciones.

Relató además como en 2012 recibe su madre, separada de su padre desde hacía años, un requerimiento de Hacienda por unas facturas cuando el pintor ya no vivía en España desde 2007. Se le pedían 64.000 euros en concepto de IVA impagado. Explicó que después de saber que se trataban de obras en las piscinas de Las Vegas su madre habló con la empresa gestora, aunque no supo explicar en qué terminos, y también que el propio Villalba viajó a Qatar para tratar de llegar a un arreglo asegurando que asumía el pago del IVA, algo que su padre no aceptó y mantuvo la denuncia.

Las defensas de Miguel Ángel Villalba, su hermana y madre, se interesaron por la relación entre Maximino Sánchez y el primero. Explicó el hijo del pintor que el artista había decorado varios establecimientos de Villalba y reconoció que había vivido un tiempo, antes de irse a Qatar, en un piso del expolítico en Piedras Blancas, pero negó que luego residiera él mismo allí, «solo iba a ocuparme de los perros», dijo. Sobre si hacía viajes regulares a España, su hijo lo negó y afirmó que «solo venía quince días de vacaciones al año y en algún año no vino».

A preguntas de las defensas de los Villalba, también aclaró disponer de un poder de su padre para actuar en su nombre y por eso tuvo acceso a las facturas en poder de la Agencia Tributaria, y reconoció haber interpuesto una primera denuncia en el juzgado, que luego fue ampliada .

En la sesión de esta mañana también prestó declaración como testigo el alcalde de Corvera, así como el secretario del Ayuntamiento y varios funcionarios más que participaron en el expediente relacionado con la gestión de las piscinas. Solo los dos primeros dijeron apreciar aspectos «irregulares» como el citado por el secretario de que ningún técnico municipal asesorase sobre la contratación de la redacción de los pliegos o que estos no fueran elaborados por técnicos municipales cuando existía capacidad para ello o que el pago al ingeniero lo hiciese directamente la empresa en lugar de pasar por el Ayuntamiento o que las inversiones a las que estaba obligada la empresa no se hubieran ejecutado, dos aspectos puestos de manifiesto por el alcalde. Aunque luego a preguntas del abogado de uno de los directivos acusados aclaró que lo que le «llamó la atención» era que no se hubiese justificado ante la comisión de seguimiento del contrato porque no se habían hecho en su totalidad las obras, ya que disponía de nueve años para hacerlas desde finales de 2009 y a mediados de 2011 estaban ejecutados 229.000 euros de los 400.000 previstos.

La primera sesión de las previstas para la declaración de los testigos comenzó de forma accidentada, ya que Fabián Ariel, el supuesto socio de Villalba en la empresa Ariel CB de la que se habría servido el primero para emitir facturas a la empresa gestora de las piscinas por obras no realizadas, no compareció ante la jueza del Penal número 1 a declarar. Tampoco estaba en la sala su abogada, que ejerce la acusación particular en este caso, la letrada que la sustituyó explicó que Ariel residía en Chile y no disponía de recursos para viajar a España. La jueza pidió documentación sobre ese hecho para decidir mañana qué hacer, entre las propuestas hechas por la fiscal es que pueda declarar por videoconferencia.