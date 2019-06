«Falta una obra que rinda homenaje a Mary Shelley» El escritor y editor Fernando Marías. / LVA El escritor Fernando Marías, fundador del colectivo 'Hijos de Mary Shelley', presenta en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS al colectivo que rinde homenaje a la autora de 'Frankenstein' ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Martes, 25 junio 2019, 02:31

En junio de 1816 se reunieron un grupo de célebres escritores, entre los que estaba Mary Shelley, para pasar una tarde de lluvia y contarse cuentos de terror. De aquella reunión surgió la idea de lo que se acabaría convirtiendo en una de las obras más célebres de la literatura universal: 'Frankenstein'. Casi dos siglos después, en 2010, los escritores Fernando Marías, Ramón Pernas y Silvia Pérez Trejo decidieron crear 'Hijos de Mary Shelley', una plataforma literaria, teatral y cultural para rendir homenaje a la autora londinense. El novelista Fernando Marías presenta los últimos proyectos de este colectivo hoy, a las siete y media de la tarde, en el Aula de Cultura de LA VOZ AVILÉS, que coordina Mercedes de Soignie.

-¿Quiénes son esos hijos de Mary Shelley que mantienen viva su obra dos siglos después?

-Simplemente somos un montón de escritores amantes de la cultura, el terror y la fantasía que empezamos escribiendo y narrándole al público nuestras propias historias fantásticas y de terror. Con los años el proyecto creció, evolucionó y terminó por convertirse en una plataforma multidisciplinar que rinde homenaje a un género y unas obras que se han convertido ya en grandes clásicos universales. Hemos editado un total de seis libros de relatos de terror y fantasía donde reunimos a un total de 307 escritores, músicos y artistas. El ultimo año hemos publicado la obra 'Frankenstein Resuturado', una revisión y actualización del clásico.

-Escriben ficción y relatos, pero también se atreven con el teatro y otras disciplinas.

-En un principio estaba previsto que el proyecto finalizase en 2016, coincidiendo con el aniversario de aquella reunión de legendarios escritores como Lord Byron o la propia Mary Shelley donde se empezó a gestar 'Frankenstein'. Pero Vanessa Montfort empezó a colaborar con nosotros y acabó por impulsar lo que hoy es la primera compañía teatral española especializada en género fantástico. Comenzó su andadura en septiembre de 2016 inaugurando la temporada con el espectáculo 'El hogar del monstruo', que reunía monólogos míos, de Espido Freire, Vanessa Montfort y José Sanchís Sinisterra. Desde entonces nos picó el gusanillo de actuar y subirnos al escenario y en ello seguimos a día de hoy.

-Parte de la culpa de que se subiesen a las tablas la tuvo Avilés.

-Totalmente. Los monólogos que componían aquella primera obra los estrenamos en diferentes actuaciones, pero siempre en el contexto del festival de ciencia ficción y fantasía Celsius 232. Avilés forma parte de nuestra historia y le tenemos mucho cariño porque el Celsius es un proyecto muy especial. De hecho, estoy bastante seguro de que el espíritu de Mary Shelley está cada año en el festival y que sería una gran fan si estuviese viva.

-Entonces contaremos con su presencia en la edición de este año del festival.

-Por supuesto, además tenemos preparadas cosas bastante interesantes. Vamos a interpretar una serie de monólogos, uno de ellos escrito por Rosa Montero que trata sobre su famoso personaje Bruna Husky, que interpretará la actriz Salomé Jiménez. La propia Montero llevará a cabo con Vanessa Montfort una mesa redonda para hablar sobre su obra. Todo esto será el día 18 de julio y animo a los avilesinos a que no se lo pierdan.

-También han creado un certamen literario.

-Se llama '2000 Románticos' y es un concurso de relatos de terror para alumnos de 3º y 4º de la ESO que busca promover la literatura de terror y acercar a los jóvenes a la obra de Shelley. Lamentablemente, por el momento solo lo hacemos en la comunidad de Madrid por cuestiones logísticas.

-En 2018 se cumplieron doscientos años desde la publicación de Frankenstein. ¿Cómo cree que la ha tratado el tiempo?

-Pues dicen que es una de las obras más adaptadas, se habla de unas mil versiones diferentes que han reinterpretado la obra de Mary Shelley a través del cine, la literatura, el teatro e incluso la música, todo eso no deja de ensalzarla y hacerla formar parte del imaginario colectivo. Quiero pensar que nuestro colectivo ha aportado su granito de arena en promocionar su obra, al menos en lengua española. Pero lo que es cierto es que la figura de Mary Shelley ha estado algo olvidada históricamente, piensa que en el momento de publicar 'Frankenstein' no la pudo firmar porque los editores pensaban que no tendría éxito al ser una mujer. Ahora se le empieza hacer justicia, pero considero que aún falta una gran obra sobre su vida que sea fiel a como fueron las cosas.