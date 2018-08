La familia de Daniel Capellán denuncia amenazas de Eduard González, prófugo tras su asesinato Familiares y allegados de Daniel Capellán, en el bar en el que se produjo su asesinato el pasado 25 de noviembre de 2017. / MARIETA El acusado de la muerte a cuchilladas de su compatriota en El Cruce exigió a una prima de la víctima mediante un mensaje «que no hable ni opine sobre él» ALBERTO SANTOS AVILÉS. Miércoles, 1 agosto 2018, 04:02

Eduard González, el dominicano acusado de matar a cuchilladas a su compatriota Daniel Capellán el 25 de noviembre en El Cruce de Llaranes, sigue escondido, pero no desconectado del mundo. Tal y como avanzó LA VOZ DE AVILÉS, la Policía Nacional cree que hasta ahora se ha mantenido huido de la justicia protegido por un entorno de delincuencia en Bélgica, y amparado en cierta forma por la laxitud de la justicia y las fuerzas de seguridad del país. En ese contexto, no es ajeno al movimiento de la familia y amistades de la víctima para que sea localizado y detenido cuanto antes. Conoce las campañas de difusión de su imagen, de sus contactos y hasta de los sitios que frecuentaba en territorio belga, y ha tenido el atrevimiento de intentar desactivarlas mediante coacciones. Según ha podido saber este periódico, la familia de Capellán ha denunciado haber recibido amenazas en un mensaje recibido y apunta al propio Eduard González como autor del mismo.

Una de las personas más activas de las redes sociales para que la muerte de Daniel Capellán no caiga en el olvido y se detenga a su asesino es una prima suya de la República Dominicana, natural del mismo pueblo que Eduard González en el país caribeño, donde habrían coincidido en alguna ocasión. Según su denuncia, habría recibido un mensaje amenazante en el que el prófugo de la justicia le exigía «que no hable ni opine sobre él». Además de ese mensaje, también habría creado un perfil falso en una conocida red social en el que intenta dar su propia versión de los hechos en la madrugada del 25 de noviembre de 2017. Según ese relato, llega a defender que él no huyó del lugar de los hechos, sino que se quedó allí, algo que contrasta con las versiones de los testigos que estaban en el bar de El Cruce en el que se inició la discusión que derivó en la posterior pelea y acuchillamiento de Daniel Capellán.

La Policía Nacional conoce el contenido de los mensajes amenazantes que supuestamente habría enviado Eduard González, pero los ha analizado con mucha cautela. La misma con la que se ha comprobado en los últimos meses la veracidad de las numerosas pistas que luego resultaron ser falsas sobre la ubicación del dominicano tras escapar del país con la ayuda de cuatro personas detenidas en Oviedo y Avilés por presunto encubrimiento. Bélgica, Rumanía, Alemania, España, Estados Unidos... Son solo algunos países en los que se asegura haber visto al prófugo, pero las únicas pistas fidedignas lo han ubicado hasta ahora en Bélgica. De hecho agentes de la Policía Científica de la Comisaría de Avilés se han desplazado hasta allí para culminar sus pesquisas, aunque se han encontrado de bruces con la lentitud de la justicia belga. «Hay gente que ha mentido mucho», coinciden a la hora de analizar la situación tanto la familia como las fuerzas policiales.

Mientras, la impaciencia hace mella en la familia directa de Daniel Capellán, que divide sus esfuerzos en seguir pidiendo justicia para detener al asesino y limpiar la imagen de la víctima entre quienes etiquetan lo sucedido como un ajuste de cuentas. Su hermana Hilda denuncia que «parece que hay ciudadanos de segunda» para comparar el retraso en la resolución de este caso con la casi inminente detención en Senegal de Guillermo Fernández Bueno, el violador fugado de la prisión cántabra de El Dueso. «No tiene ni pies ni cabeza desde el principio, sigo pensando cómo se tardó tanto tiempo en llegar al lugar de los hechos. ¿Cómo pudo salir tan pronto de ahí?», añade antes de reiterar a los investigadores que aporten a la familia los nombres de las personas detenidas en Oviedo y Avilés por encubrimiento en la huida de Eduard González.

Ocho meses de búsqueda

Eduard González mató el 25 de noviembre de varias puñaladas a Daniel Capellán, de 44 años, a las puertas de un bar en El Cruce. El autor huyó tras la agresión en dirección a Trasona, portando el cuchillo. Ambos habían llegado al bar junto a otra media docena de personas poco antes de las ocho de la mañana tras regresar de una noche de fiesta en Gijón que había comenzado con el concierto de Yiyo Sarante en la sala Albéniz.

Un malentendido sobre una supuesta agresión de Eduard González a su novia Clari provocó una discusión entre los dos. La propia hermana de Capellán niega en su versión de los hechos que su novio la hubiese pegado y atribuía a una tercera persona, «un conocido de Dani», la versión distorsionada que le dio a su hermano de una discusión que había mantenido con Eduard González en el concierto de Gijón.

Clari se quedó en un principio en el coche en El Cruce y no sabe «por qué la discusión fue a peor». Aseguró que ese tercer hombre «fue el instigador. Está todo grabado en las cámaras del bar. Lo único que no se ve es lo que pasó fuera». Cuando decidió abandonar el vehículo para ver qué pasaba dentro, relató que Eduard González recibió un puñetazo. «Cuando vio que sangraba por la nariz, preguntó que quién había sido, si había sido Dani. A partir de ahí voló la barra y empezó a tirar todo, encontró el cuchillo y salió corriendo detrás de mi hermano», recuerda. Su noviazgo había cumplido apenas dos meses.