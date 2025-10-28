Las familias avilesinas recordarán a las víctimas del franquismo el día 31

La Asociación Memorialista Asturias homenajeará a las víctimas del fascismo el próximo día 31 en el cementerio de La Carriona ante La Losa del Tiempo, ... una obra del artista Carlos Suárez que homenajea a las personas asesinadas y desaparecidas por la represión franquista. El acto comenzará a las cinco y media de la tarde.

El 31 de octubre es el Día de Recuerdo y Homenaje a todas las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura en España, establecido por la Ley de Memoria Democrática en 2022 y por primera vez esta asociación, en cuya directiva está la avilesina Adela Aranda Carpintero, organiza un acto en Avilés. Habrá otros en Salinas, Oviedo y Gijón.

En el homenaje se escucharán los testimonios de los familiares de las víctimas, como la propia Adela, que en ese monumento encuentra los nombres de sus tíos muertos y de una tía de su madre cuyo cuerpo todavía no ha sido localizado. Su propia madre, que formó parte de los primeros militantes del PSOE en Avilés, también sufrió la represión en aquellos años, aunque ella sobrevivió.

La Asociación Memorialista nació hace año y medio con el objetivo de ayudar a los familiares de las víctimas en la búsqueda de información sobre lo sucedido para lo que muchas veces hay que recurrir a la información que se custodia en el cuartel militar de El Ferrol, para la que reclaman una digitalización que agilice ese proceso de recuperación de datos.

Actualmente supera ochenta socios y aunque algunos de ellos se acercaron a la asociación por empatía con el movimiento de las víctimas, después han descubierto que miembros de su familia también sufrieron la represión franquista. Y es que, como indica Adela Aranda Carpintero, «durante muchos años se vivió el silencio de lo sucedido y en algunas familias perduró también ya en democracia, sólo se dice que este familiar u otro murió en la guerra o en la postguerra, sin hablar de nada más por el dolor que supone».

Reconocimiento

La Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal es un documento que expide el Ministerio Política Territorial y Memoria Democrática para cada una de las víctimas demostradas con documentación oficial. No supone ningún tipo de reconocimiento económico, pero sí moral, de ahí que la Asociación Memorialista Asturias haya impulsado la petición de este título que reconoce a sus familiares como víctimas y antes de que finalice el año se organizará un acto en el que se espera la participación del presidente del Principado en el que se entregarán estos documentos de aproximadamente setenta familiares de víctimas.