El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Adela Aranda Carpintero en un acto de homenaje a las víctimas del franquismo. LVA

Las familias avilesinas recordarán a las víctimas del franquismo el día 31

La Asociación Memorialista Asturias organiza por primera vez un acto en La Carriona

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

Comenta

La Asociación Memorialista Asturias homenajeará a las víctimas del fascismo el próximo día 31 en el cementerio de La Carriona ante La Losa del Tiempo, ... una obra del artista Carlos Suárez que homenajea a las personas asesinadas y desaparecidas por la represión franquista. El acto comenzará a las cinco y media de la tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  3. 3 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  4. 4 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  5. 5 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  6. 6 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  7. 7 Ratifican la condena del kamikaze ebrio de Ribera de Arriba, quien condujo «con un absoluto desprecio por la vida»
  8. 8

    Monte de Piedad de Gijón: de casa de empeño a hotel boutique
  9. 9 Fallece un hombre de 52 años al caer con su tractor por un desnivel en Llanes
  10. 10 Ofrecía una vivienda protegida como alquiler turístico en Nuevo Roces, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las familias avilesinas recordarán a las víctimas del franquismo el día 31

Las familias avilesinas recordarán a las víctimas del franquismo el día 31