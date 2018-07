733 familias avilesinas han solicitado ya las ayudas municipales de vivienda El plazo de solicitud de ayudas a propietarios acaba el 10 de agosto y el de las del alquiler y las de pago de luz y gas finaliza el 31 de octubre E. F. AVILÉS. Sábado, 28 julio 2018, 02:52

Por el momento, 733 familias avilesinas han solicitado las diferentes ayudas de vivienda municipales que ofrece el Ayuntamiento de Avilés. En concreto, se han presentado 170 solicitudes a las ayudas a propietarios, 163 a las ayudas la alquiler y 400 solicitudes a las de garantía energética para el pago de los recibos de la luz y del gas.

Las solicitudes para las tres líneas de ayudas pueden presentarse en la Oficina Municipal de Vivienda, en la calle El Balandro, 16, bajo, en el Nodo; de lunes a viernes, en horario de 8 a 15 horas, durante los meses de julio y agosto y aportando la documentación requerida.

La convocatoria municipal de ayudas a propietarios de vivienda finaliza el 10 de agosto. Están dotadas con 120.000 euros, de los cuales 90.000 se destinan al pago de préstamos hipotecarios y 30.000 euros al pago de cuotas de comunidad. Por primera vez se incluye además una línea dedicada a sufragar el pago de las cuotas hipotecarias, además de la habitual consignada al pago de las cuotas de la comunidad de propietarios.

Estas ayudas están dirigidas a propietarios de la vivienda objeto de los gastos de la comunidad o hipoteca para los que se solicita la ayuda y que no posean en propiedad otra vivienda. Se ofrece una ayuda del 100% de los recibos de la comunidad con un máximo de doscientos euros anuales y no se pueden adeudar recibos. También se contempla una ayuda del 50% de la cuota hipotecaria durante doce meses con un límite máximo de mil euros y cuota hipotecaria de hasta cuatrocientos. No se podrán adeudar recibos de la hipoteca. También se exige a los solicitantes que residan y estén empadronados en Avilés. Otro requisito es que los ingresos trimestrales de todos los miembros que habiten la vivienda no pueden superar en 1,2 veces el IPREM moderado.

Las ayudas al alquiler suponen un total de 250.000 euros. Los interesados podrán solicitarlas hasta el 31 de octubre. Los demandantes deberán ser personas mayores de 30 años o cumplir otros requisitos como tener hijos a su cargo, tratarse de familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia de género, pensionistas, jóvenes que compartan vivienda, estudiantes o voluntarios de oenegés.

Las ayudas destinadas pago de los recibos de luz, gas y agua de familias en situación de dificultad económica están dotadas con 100.000 euros. Para acceder a ellas se exige ser titular del contrato de suministros o estar obligados a su abono por el arrendador. Su plazo de solicitud también finaliza el 31 de octubre.